Extra :: 2019. november 18. 07:31 ::

Már a levegőért is fizetni kell egy indiai bárban

Reklám





Noha a Föld légkörének csak kisebb részét teszi ki az oxigén, mégis ezt a gázt azonosítjuk a friss levegővel. Így tesznek Indiában is, ahol a héten több helyen például tanítási szünetet rendeltek el és vészhelyzetet hirdettek a szmog miatt.

Új-Delhi lakosai ugyanis szinte megrohamoztak egy úgynevezett oxigénbárt pénteken, amikor a szálló por koncentrációja az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott határérték több tucatszorosára emelkedett a város légterében. Az Oxy Pure nevű létesítmény szolgáltatása abból áll, hogy a kuncsaftok tizenöt percen keresztül tiszta (de illatosított) oxigént lélegezhetnek be.

A szemfüles vállalkozóról, az Oxy Pure-t tulajdonló Aryavir Kumarról beszámoló The New York Times azt is közölte, hogy a bárban 4-6 dollárt (1200-1800 forintot) kérnek egy „kezelésért”, de a légszennyezettség eldurvulásával egy négyet fizet, ötöt kap akciót is bevezettek.

Az alapító elmondta: egyelőre nem lát profitot a májusban alapított cégből, de terjeszkedést tervez, például a főváros repülőterén, és más nagyvárosokban is. Az ügyfelek elsőre állítólag megütköznek azon, hogy már fizetniük kell a tiszta levegőért, de Kumar mindig emlékezteti őket, hogy a friss, egészséges vízért is a zsebükbe kell nyúlniuk, holott húsz évvel ezelőtt még erről sem volt szó.

(HVG)