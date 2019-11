Extra, Videók :: 2019. november 22. 11:10 ::

My name is Orban. LUDOVIC Orban. (Taps a közönség soraiban)

Orbán Lajcsi nagyon unhatja már, hogy úton-útfélen viktororbánozzák, ezért az Európai Néppárt (EPP) zágrábi kongresszusán a felszólalásában hangsúlyosan tisztázni kívánta, hogy ki ő, és honnan érkezett. "Engedjék meg, hogy magamról is szóljak pár szót. A nevem: Orban, de, hogy eloszlassam a kételyeket: a nevem LUDOVIC Orban, és Románia miniszterelnöke vagyok!” – ezzel az enyhén dzsémszbondos megfogalmazással érdemelte ki a kongresszusi tapsikolást csütörtökön az újdonsült liberális miniszterelnök - írja a Főtér.ro. A magyar kollégája, Orbán Viktor és a Fidesz képviselete egyébként nem volt jelen a rendezvényen. Itt tekinthető meg a borzalmas angolsággal elmondott beszéd, a videó az orbánozással indul: