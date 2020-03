3. Gondolta volna a kedves olvasó, hogy bármilyen furcsa is, a járványnak vannak bizonyos pozitív hozadékai is "a minden rosszban van valami jó" elve alapján? Idén elmarad az első olyan Pride-rendezvény, amely nem a fővárosunkat gyalázta volna meg, hanem az egyik vidéki, történelmi településünket és megyeszékhelyünket, Pécset. A vírushelyzetre való tekintettel minden tömegrendezvényt törölni kell, vagy el kell halasztani, s politikai korrektség ide, vagy oda, ez még a liberálisokra is vonatkozik, bármilyen furcsa is nekik. Reméljük, hogy Pride-rendezvényekre a jövőben sem kerül sor lehetőleg soha többé, de egyben reméljük azt is, hogy azokat már nem a koronavírus, hanem az állam fogja megakadályozni.