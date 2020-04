Vasárnap van, így a Heti progresszió ismét jelentkezik a szokásos toplistával, hogy megismerkedjünk a haladó világ „legcsodálatosabb” híreivel. Lássuk hát, mik történtek szerte a világban, szigorúan a progresszív erők haladása érdekében.

3. Mióta véget vetettek a dél-afrikai apartheid rendszernek, a négerek által irányított ország igencsak lejtmenetben van. Amíg az ország korábban Afrika ékkövének számított fejlődő gazdasággal és vonzó úti céllal, a „váltás” óta a közbiztonság drámaian romlott, a gazdaságról már nem is beszélve. Legszomorúbb azonban, hogy a fehéreket – főként a búr telepeseket – a szó szoros értelmében, mind a mai napig mészárolják a vérszomjas négerhordák, ennyit a rasszok közötti egyenlőségről és az állandó fehérellenes uszításról. Dél-Afrikát jelenleg egy Cyril Ramaphosa nevű személy irányítja, aki előbb lett miniszterelnök, minthogy fel tudjon tenni egy maszkot.

Az esetről videó is készült, így az utókor is gyönyörködhet majd a nem mindennapi jelenetben. Reméljük, azért az országát ennél egy fokkal jobban vezeti, ha már az apartheidet elsöpörték. Dél-Afrikában egyébként – mint Afrikában általánosságban – a koronavírus kiemelt kockázatot jelent a rendkívül rossz és elmaradott egészségügyi rendszer miatt.

2. Szabó Tímea kapott hideget-meleget az elmúlt napokban, amióta egy parlamenti felszólalásában vélhetőleg (!) azt kifogásolta (volna), hogy határon túli magyar közösségeket is segítenek maszkokkal, fertőtlenítőszerekkel. Az igazság az, hogy magát a felszólalást sosem ismerhettük meg teljes valójában, mivel a Szabónak szánt fideszes „tapsvihar” elsöpörte azt. Ennél részletesebben nem kívánok az ügybe belemenni, megtették ezt helyettem kormánypárti és baloldali médiumok. Mindenesetre a meglehetősen irritáló publicista, Hont András is bírálta Szabót, amire maga a képviselő asszony saját kommentben reagált Hont Facebook-bejegyzése alá.

A publicista később önálló bejegyzésben is lehozta Szabó hozzászólását, az egyébként korrekt „hallgattassék meg a másik fél is” elv alapján. Tette ezt annak ellenére, hogy a képviselőnő bejegyzése kritikán aluli, különösen a magyar helyesírás szabályait felelevenítve. Még egy „átlagembertől” is idegesítő látni, ha így írogat, no de egy parlamenti képviselőtől egyenesen röhejes/szomorú. Mintha egy „Instagram-sztár” sértődött irományát olvasgatnám. Esetleg Szabó Tímea már olyannyira internacionalista, hogy feleslegesnek érzi olyan „zavaró” dolgok használatát, mint az ékezetek? Először azt hittem, hogy valami álprofil által generált vicc az egész.