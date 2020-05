Ha vasárnap, akkor Heti progresszió, méghozzá kereken a XXX. résszel (amelyhez igyekeztem kerek számhoz méltó címet adni). Muníció persze bőven akad ezúttal is, úgyhogy nem szaporítom tovább a szót. Lássuk!

3. Tudták, hogy nemcsak „transznemű”, de „transzfajú” emberek is léteznek? Amíg az előbbi a saját biológiai nemében „nem érzi jól magát”, addig az utóbbi még csak nem is embernek, hanem valami egészen másnak képzeli magát (helikopter, macska stb.). FerociouslySteph nemcsak egy eleve transznemű nő, hanem „szintet lépett” és őzként is képes tengetni napjait . Ebből a videóból megtudhatjuk, hogy tud legelészni is, de láthatjuk, miként él át orgazmust egy „őz”, vagy legalábbis azt, hogy ő ezt hogyan képzeli el. Ez így természetesen instant Taigetosz-gyanús eset, de a történet sajnos itt nem áll meg. Steppel helyet kapott a Hittrich biztonsági tanácsadó testületében (gondolom nem azért, mert kiváló biztonságpolitikai szakember). A Hittrich egy videojáték-közvetítő oldal, ahol a rá ruházott hatalmánál fogva „ígéretet tett”, hogy kizárja azon felhasználókat, akik negatív megjegyzéseket tesznek a személyével kapcsolatban. Terveit nem is nagyon rejti véka alá, az pedig nyilván egyáltalán nem érdekli, hogy vannak, akik a játékközvetítésből élnek. Normál esetben egy ilyen kijelentés után úgy kéne repülnie a pozíciójából, mint annak a rendje, de hát a techcégek esetében ilyen döntést ne is várjunk.