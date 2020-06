Amerikai diákok verték ki a biztosítékot a napokban azzal, hogy náci jelképekkel fotóztatták magukat.

Az egyetem elhatárolódott az antiszemita képtől, és közleményében úgy fogalmazott, az előkerült tartalom „beteges és zavaró”. (Az nem tűnt fel nekik, hogy valamilyen okból a nemzetiszocialista svasztikával ellentétes forgásirányt használtak - a szerk.) Elismerték, hogy a három hölgy közül az egyik biztosan az intézményük diákja, de a többi kilétének felderítéséért is megtesznek mindent.

Ráadásul Ryann Milligan, akit sikerült beazonosítaniuk, éppen mentálhigiénés szakembernek készül az egyetemen.

Nem elég, hogy az egyetem megkeresi Milligant. A fotó döbbenetes és végtelenül ijesztő is. (…) Ha megengedik, hogy továbbra is intézményük diákja lehessen, azzal rossz szolgálatot tesznek (az eredeti angol szöveg alapján fordítható károkozásnak is, de a Neokohn verziója áthallásosabb - a szerk.) az élő és a holt zsidóknak is