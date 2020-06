Extra, Külföld :: 2020. június 23. 17:01 ::

Antiszemitizmus már Hollywoodban is: Winona Ryder túlságosan zsidó kinézete miatt nem kapott meg egy szerepet

Ki hitte volna, hogy már Hollywoodban is megállíthatatlanul tombol az antiszemitizmus? Pedig így van. Winona Ryder színésznő és producer, aki Winona Laura Horowitzként látta meg a napvilágot, a Sunday Timesnak adott interjúban a többi között elmondja, hogy zsidósága miatt Hollywoodban nem kapott meg egy filmszerepet, s pályafutása folyamán számos szóbeli bántalmazást is el kellett szenvednie – írja a londoni lap nyomán az izraeli Jiszráél Há-Jom című újság.



Winona Ryder (fotó: Karon Liu)

Winona Ryder olyan híres filmekben alakíthatott női szerepeket, mint például a Drakula, a Fekete hattyú, az Ollókezű Eduárd, a Sellők, a Kísértethistória, Az ártatlanság kora (ebben a filmben nyújtott alakításáért Golden Globe-díjat kapott), s kétszer jelölték Oscar-díjra. Korábban kábítószer birtoklásáért került a rendőrség látókörébe, ám végül nem emeltek ellene vádat. Eredeti, teljes családneve Winona Laura Horowitz, míg a filmvilágban Winona Ryder művésznevén ismert. A Winona előnevét szülővárosáról, a Minnesota állambeli Winona kisvárosról kapta. A Hollywoodi Hírességek Sétányán egy útszakasz Winona Rydernek állít emléket: 2000 óta a járda burkolólapjának ötágú csillagjában Winona Ryder neve olvasható, és egy filmkamera látható.



Winona Ryder csillaga a Hollywoodi Hírességek Sétányán (fotó: Fb)

Az 50. születésnapját a jövő esztendő októberében ünneplő Winona Ryder a Sunday Times című londoni lap vasárnap megjelent számában lerántja a leplet a filmvilág Mekkájának számító Hollywoodban uralkodó mérhetetlen antiszemitizmusról. Más lapra tartozik, hogy a Hollywoodot domináló zsidó rendezők, producerek és színészek - köztük számos magyarországi -, s az ottani stúdiókban készült zsidó témájú, illetve holokausztfilmek ismeretében nem tudjuk, hogy sírjunk vagy nevessünk Winona Ryder kifakadásán.



Winona Ryder a Louisa May Alcott regénye alapján készült Kisasszonyok című film Josephine „Jo” March szerepében

Az interjú során Ryder beszélt a Hollywoodban ellene irányuló antiszemita megjegyzésekről, de elpanaszolta azt is, hogy egy filmszerepet a zsidósága miatt nem kapott meg. Megemlíti, hogy egy történelmi filmben az előzetes ígérettel ellentétben végül azért nem kapott szerepet, mert a producer szerint túlságosan zsidó a kinézete, s ezért alkalmatlan egy történelmi nemesi család tagjának a szerepére. Winona Ryder azonban gyorsan hozzátette, hogy maga az őt minősítő producer is zsidó volt.

Másik antiszemita élménye az Amerikában született ausztrál producer, filmrendező és színész Mel Gibsonhoz fűződik. A kétszeres Oscar-és Golden Globe-díjas Gibson a többi között A rettenthetetlen, a Halálos fegyver, az Apocalypto és természetesen a Jézus keresztre feszítését naturálisan megjelenítő, s ezért antiszemita alkotásnak minősített A passió című film rendezője.



Mel Gibson és Winona Ryder (fotó: sickchirpse.com)

Winona Ryder azért is nevezi antiszemitának Mel Gibsont, mert nem hajlandó elítélni az egy hónappal ezelőtt, 102 éves korában elhunyt édesapját, Hutton Gibsont. (Mel Gibson filmrendező Amerikában élt és meghalt édesapja, Hutton Gibson második világháborús veterán, a Római Katolikus Egyház s a pápaság szenvedélyes bírálója volt. Hutton Gibson szerint ugyanis a Vatikán túlzottan zsidóbarát politikát folytat, s meg nem történtnek nyilvánította a zsidók Jézus megfeszítésében játszott szerepét. Az öreg Gibsont holokausztcáfolónak is mondják, miután például egy 2003-ban vele készített interjúban föltette a kérdést: a németek miként voltak képesek hatmillió holttestet eltüntetni a holokauszt idején? Hutton Gibson híresebb könyvei: Vajon a pápa katolikus?: VI. Pál öröksége: Katolikusság? (1978), Az ellenség itt van! (1994), Az ellenség még mindig itt van! (2003). Hutton Gibson azt is állította, hogy a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) tulajdonképpen a zsidók által támogatott szabadkőműves összeesküvés volt – H. J.).



A 100. születésnapját ünneplő Hutton Gibson 2018-ban (fotó: Fb)

Winona Ryder még elmondta, hogy Mel Gibson Hollywoodban egy ízben megkérdezte tőle:

Te is megúsztad a kemencét?

A színésznő fölemlítette: arra is volt példa, hogy Hollywoodban az antiszemita megjegyzéseket bóknak szánták, mint amikor megkérdezték tőle:

Pillanat, te tényleg zsidó vagy? Nem is gondoltam volna, hiszen annyira szép vagy...

Kuruc.info