Extra :: 2020. június 27. 18:48 ::

Egyetértünk a sorra megalázkodó (szinkron)színészekkel: zsidó ne vállaljon többé nem zsidó szerepet!

Reklám





Bejelentették a Simpson család alkotói, hogy a jövőben a karaktereik etnikumának megfelelő szinkronszínészekkel dolgoznak. Az elmúlt napokban sorra mondanak fel olyan fehér szinkronszínészek, akik nem fehér karakterek hangját adják, vagy szólalnak fel azzal kapcsolatban, hogy a jövőben igyekeznek tartózkodni hasonló munkáktól - írja az Index.

Az elmúlt pár napban

A BoJack Horseman vietnami-amerikai szereplőjét alakító Alison Brie (aki véletlenül anyja és identitása révén zsidó - a szerk.) írt arról Instagramon, hogy elnézést kér, amiért fehér emberként Diane Nguyen karakterének adta a hangját, és utólag bánja, hogy elvállalta a munkát. A posztjában arról ír, hogy emiatt kihagyott a sorozat egy lehetőséget, hogy a vietnámi-amerikai közösség is képviselve legyen a műsorban.

írt arról Instagramon, hogy elnézést kér, amiért fehér emberként Diane Nguyen karakterének adta a hangját, és utólag bánja, hogy elvállalta a munkát. A posztjában arról ír, hogy emiatt kihagyott a sorozat egy lehetőséget, hogy a vietnámi-amerikai közösség is képviselve legyen a műsorban. Az egészen zseniális Big Mouth (Hormonokkal túlfűtve) Netflix-sorozat fekete kislányát alakító Jenny Slate (bizony, zsidó - a szerk.) a hét elején jelezte, hogy a jövőben nem hajlandó a hangját adni a karakternek.

a hét elején jelezte, hogy a jövőben nem hajlandó a hangját adni a karakternek. Nem sokkal később Kristen Bell is jelezte, hogy nem dolgozik tovább az Apple TV új animációs sorozatán, a Central Parkon. Mindkét színésznő kettős etnikumú (egyik szülő fekete, a másik fehér) szereplőt alakított a saját sorozatában (vajon néger zsínésznek is vissza kellene lépnie, mert nem félvér? és egy néger-indiai keveréknek, mert nem mulatt? - a szerk.) .

. Nemrég pedig Mike Henry, a Family Guyból ismert, még saját sorozatot is kapó Cleveland Brown szinkronhangja jelezte, hogy 20 év után otthagyja hasonló okok miatt a sorozatot.

A döntések mögött valószínűleg a jelenlegi amerikai közhangulat és a Black Lives Matter mozgalom állhat. A Simpson családot egyébként évek óta támadják azzal is, hogy rasszista a sorozat indiai karakterének az ábrázolása évtizedek óta.

És most a CNN képösszeállítása alapján nézzük meg, ki szinkronizált kit, ha már az Index nem merült el a részletekben! Most lerántjuk a leplet a fehér, keresztény, férfi elnyomókról!



Kép: Shutterstock

A néger orvosnak egy másik zsidó, Harry Shearer adta a hangját:

A képeik alapján a nem zsidóság csak vakok számára merülhetne fel, de tudjuk, hogy mindig a zsidók szeretik vinni a fáklyát a "mi bűneinkért" mint közülünk valók , és aztán ez nagyot mehet a médiában. Akiket máskor mi "rekesztünk ki" vagy ők nem vállalnak velünk közösséget, de amikor fehérszégyenítésről van szó, az más. (Na jó, néha büszke fehérek ők.) Ki van ez találva. Mindenesetre megpróbáljuk átélni az bűneiken és a rabszolgatartó ameriakai ősökön keresztül a fehérbűnöző örökségünket...

A szcientológus Nancy Cartwright fiúkat szinkronizál, ami nem merül fel problémaként:

Tress MacNeille szólaltatja meg Dolph Starbeamet is, aki nem nő:

Ahogy látszik, egy-egy színész rendre számos karakter hangját adja, ezért is történhetett meg, hogy nem egyezett eddig a bőrszín, de ezen túl emiatt is lehet, hogy több színészt kell megfizetniük. Vannak emellett művészi szempontok is a világon: tehetséges szinkronszínészt akarnak, a karakterhez illő hanggal. Amerikában persze van erre elég néger (nem kérdés, hogy az ő hangjuk többnyire jobban passzol), az elnökszobrok környékén biztos akad elég manapság, lasszóval lehetne őket fogni, ha az nem lenne rasszizmus.

De érdekes lenne, ha ez hozzánk is begyűrűzne, és minden szinkronszerepre vagy a Magyar népmesék kötelező néger karaktereihez (miért nincs még ilyen?!) lehetne felkérni Kállay-Saunders Andrást vagy Kocsis-Cake Oliviót. Esetleg a Blahán egy magyarul nem beszélő drogost, ha artikulálatlan hangokat is elég kiadni. Biztos jobb lenne a hangjuk Samuel L. Jacksonhoz, mint Vass Gáboré, mert a semmit nem számító bőrszín mégis számít, ha a fehérek ellen felhasználható valamilyen kicsavart logika mentén. (A japán animéket is elővehetné valaki, a nem japán karaktereket mégse japánoknak kellene megszólaltatni...)

Nekünk pedig egy újabb toleráns javaslatunk lenne: ne játszhasson többet zsidó nem zsidót! Reméljük, értő fülekre talál méltányos kérésünk. Bár érdekes módon amikor az Oscar-díjakról döntő Akadémiának fehér férfi többségéről van szó, akkor is ritkán esik arról szó, hogy ezek valójában elég nagy arányban a szórakoztatóipart és a kultúrát uraló zsidók...

A magyar sajtónál is használható lenne ez a módszer, de akkor ez nagyon rossz hír lenne az Indexnek és főleg a 444-nek. És olyan zsidótörvényízű a finnyás héber gyomroknak... A zsidó-néger -LMBTQ-stb. progresszió ugyanezt csinálja a maga módján, csak több (ál)fehér önostorozással, és a gyűlölt nemzettudatot eldobva, helyette az érdekei szerint feltüzelt rasszidentitásokkal, amit rasszizmus helyett antirasszizmusnak kell hívni.

Régi vágású rasszistának lenni - természetesen - ezerszer tisztességesebb.

(Kuruc.info)