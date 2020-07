Extra :: 2020. július 5. 16:50 ::

Tarolt az MSZP-s Ázsia Bolt: 16 termékből csak 3 magyar a DK-s önkormányzat élelmiszercsomagjaiban

Veszélyhelyzeti korrupciót tárt fel a DK fellegvárában Novák Előd, a Mi Hazánk újbudai önkormányzati képviselője. Az MSZP helyi elnökségi tagja által vezetett Ázsia Boltból vásárolták jó pénzért a termékeket az önkormányzat élelmiszercsomagjába; a 16 termékből csak 3 magyar, még a kenyér és a tej is külföldi. Nem csoda, hogy az önkormányzat nyakán maradt a rengeteg egészségtelen termék tonnaszámra, bár a pontos számokat titkosították.

Hiába szorgalmazta Novák Előd az óvodák folyamatos nyári nyitva tartását , pedig mivel az intézmények március közepétől jellemzően nem fogadtak gyermekeket, lehetőség nyílt a nyáron szokásos karbantartási feladatok elvégzésére tavasszal. Ehhez képest sokfelé azt látjuk, hogy csak a veszélyhelyzet után álltak neki festegetni a bölcsődéket, óvodákat, így kevesebb hely jut most a gyermekeknek, a szülőket pedig arra kérik, hogy ha tehetik, ne vigyék gyermeküket. „Ezt magam is tapasztaltam újbudai óvodás fiam csoportjában, ahol 17 gyermek ment volna az újranyitás után, de festés miatt bezárták csoportszobájukat. Miért nem volt ennyi előrelátás önökben, s mit csináltak a veszélyhelyzetben?” – tette fel a kérdést a Mi Hazánk önkormányzati képviselője, aki ezután a veszélyhelyzetre megvásárolt önkormányzati élelmiszercsomagok kudarcát mutatta be.

A lakosoknak 5300 forintért árult egységcsomagot egy felháborodott állampolgár vissza is küldte Novák Előd által a polgármesternek, hogy egye meg ő: csupa egészségtelen élelmiszer. Magyar terméket elvétve láthatunk benne, a 16 termékből konkrétan 3 magyar termék csak, még a kenyér is külföldi, a tej sem magyar. Nem csoda, hogy szinte az összes csomag az önkormányzat nyakán maradt, nem volt bizalom az újbudai lakosokban az önkormányzat iránt. Pontosan mennyi csomagot vásárolt be az önkormányzat, és hány darabra érkezett megrendelés a lakóktól? Mi lesz a maradék sorsa? Mennyibe került ez az önkormányzatnak, és mennyi pénz folyt be az 5300 forintért árult csomagokból? – hiába tette fel ezeket a kérdéseket írásban előre is Novák Előd, nem kapott választ, hiszen az MSZP helyi elnökségi tagja és 2019-es képviselőjelöltje, Baráz András által vezetett Ázsia Boltból vásárolták a termékeket közpénzből, a veszélyhelyzetben is megragadva korrupciós lehetőséget az ország ötödik legnagyobb önkormányzatában, mely a DK fővárosának, illetve aranytojást tojó tyúkjának is tekinthető.

(Kuruc.info)