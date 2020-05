Anyaország :: 2020. május 10. 12:09 ::

Mi Hazánk: pótszabadság jár a szülőknek, ami a cigányintegráció feneketlen kútjából kényelmesen fedezhető

Országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be ma a Mi Hazánk Mozgalom pótszabadságot kezdeményezve a szülőknek a veszélyhelyzetben a bölcsődék-óvodák-iskolák zárvatartásának idejére - írja közleményében a nemzeti párt alelnöke, Novák Előd.

Ugyanis a járvány miatt szünetelő intézmények, illetve az otthoni oktatás miatt a kisgyermekes szülők rengeteg pluszfeladatot kell ellássanak, a szabadságok pedig többnyire kimerültek, ezért a gyermekenként járó évi 2 nap pótszabadságot a Mi Hazánk szerint jelentősen meg kell toldani az intézményi zárvatartások idejére, havonta szülőnként 10 nappal (gyermeket egyedül nevelők esetén duplájával), a munkáltatók állami költségvetési kompenzálásával.

A Dúró Dóra által jegyzett határozati javaslat költségvetési forrásként javasolják a cigányintegrációra mint feneketlen kútba öntött és szétlopott milliárdokat (elvégre a dolgos cigányok is kapnának havi tíz nap pótszabadságot), valamint szorgalmaznak egy valódi szolidaritási bankadót is, ami nemcsak az amúgy is meglévő kötelezettségeik előrehozott befizetését jelenti, mint sajnos a hatályos veszélyhelyzeti szabályozás.

A szülőket - mint írják - jelenleg hátrány éri a többi munkavállalóval szemben, és csorbulnak a szabadságra vonatkozó alkotmányos jogaik, ugyanis idén nem dönthetnek szabadon az éves fizetett szabadságuknak sem az időpontjáról, sem a szabadság eltöltésének módjáról, gyakorlatilag állami feladatot kell ellássanak az intézmények helyett szabadságuk jogcímén.

A Mi Hazánk közleményében szorgalmazza az óvodák folyamatos nyári nyitvatartását is, amennyiben azt a járvány mérséklődése lehetővé teszi legalább csökkentett gyereklétszám mellett, hiszen mivel az intézmények március közepétől jellemzően nem fogadtak gyermekeket, lehetőség nyílt a nyáron szokásos karbantartási feladatok elvégzésére tavasszal.

(Kuruc.info)