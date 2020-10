Extra, Antimagyarizmus :: 2020. október 15. 11:51 ::

Már nem vagyunk egyedül

Reklám





Mint ismeretes, gyakran elhangzik közöttünk, a Kuruc.info az egyetlen magyarországi portál, melynek még a nevét sem lehet leírni a Facebookon. Tehát nem csupán arról volt szó, hogy letiltották portálunk oldalát, vagy, hogy egy-egy megosztás után tiltást kapnak a felhasználók, hanem azt, hogy még magánbeszélgetésekben, a chat-ben sem lehet leírni, hogy Kuruc.info, mert nem megy át az üzenet. Tudomásunk szerint ezzel eddig egyedül voltunk, de most már nem.

Nyilván eddig sem örültünk ennek. Mert gyakorlatilag – akár tetszik, akár nem – igen nagy potenciális olvasótábortól fosztanak meg minket és azt, hogy ennek ellenére is a legolvasottabb jobboldali hírportál vagyunk, úgy kell értelmezni, hogy ennek ellenére vagyunk azok. Ez döntően köszönhető annak, hogy a Kuruc.info már jóval a Facebook felfutása előtt felépítette olvasótáborát és hírnevét (elsősorban 2006 ősze által), és olvasóink célzottan keresnek fel minket naponta (amihez persze az is elengedhetetlen, hogy a tartalom is vonzó legyen továbbra is). De azok az oldalak, akik nem rendelkeznek ilyen lehetőségekkel, gyakorlatilag rá vannak szorulva a Facebookra – ami, bármit is gondoljunk róla, jelenleg még megkerülhetetlen.

Mint fentebb írtuk, most már nem vagyunk egyedül.

Nézzük az alábbi képeket:



Csak az ismétlés kedvéért, tehát így néz ki, ha valaki magánbeszélgetésben akarja leírni, hogy Kuruc.info



És most már így fest az is, ha valaki a harcunk.info portált akarja elküldeni üzenetben



Korábban sem volt túl biztonságos betyársereges linkeket megosztani vagy Tyirityán Zsolt fotóit posztolni, de most már esetükben is a legmaximálisabb cenzúra lépett életbe

Íme, hát a liberális „szólásszabadság” a gyakorlatban – támogassuk a fent nevezett oldalakat azzal, hogy tudatosan felkeressük őket napi szinten, érdekes és értékes tartalmakat olvashatunk rajtuk!

L. J. – Kuruc.info