Villába költöznek a sáskák - Heti progresszió (LVIII. rész)

Heti rovatunk ismét jelentkezik, hogy közelebbről is szemügyre vehessük az elmúlt időszak progresszív híreit. Válogatásunk szokás szerint „színes” lett, bizonyára ennek nagyon örülnek a haladók is.

3. Mindannyian reméljük, hogy hosszú évek után idén végre fehér karácsonyunk lesz. Ennek általában mindig kevés esélye van, mint ahogy régebben annak sem volt sok, hogy Batman fekete legyen. Hát, most ez is eljött. A négy részes új sorozat a jövőben fog játszódni, ahol az eredeti Batman, Bruce Wayne már meghalt, Gotham városát pedig egy Magisztrátus nevű biztonsági cég őrzi, aki betiltotta a maszkos szuperhősöket és terrorizálják a lakosságot. Így jelenik meg az új fekete Batman, aki a Wayne vállalat vezetőjének, Lucius Foxnak a fia, Tim Fox lesz (Lucius Foxot a korábbi Batman-trilógiában Morgan Freeman játszotta).



Nem jó! Lehetne sokkal feketébb is! (Kép: DC Comics)

Milyen meglepő, az új sorozatot John Ridley, a 12 év rabszolgaság forgatókönyvírója jegyzi!

Önbizalomból egészen biztosan nincs hiány, ugyanis Ridley így nyilatkozott: "A bolygón mindenki más utálhatja, leszólhatja, hogy az új Batman fekete lesz, nekem már megvan a közönségem, és ők máris imádják". Utóbbit egyébként a fiaira érti, akik „most először érdeklődnek a munkája iránt”.

Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy meglepődtünk. Lassan igazából már semmin nem tudunk meglepődni.

2. Tudja a kedves olvasó, hogy néz ki (jobban mondva hogy nézett volna ki) egy igazán haladó, progresszív románc? Ahol a két fél Kulka Jánosból és Lang Györgyiből, a Pa-dö-dő énekesnőjéből áll. Ahogy az a visszaemlékezésből kiderül, a szerelem sajnos egyoldalú volt, ráadásul Kulka nem viselkedett valami nagy lovagként, hiszen Lang még várandós is volt tőle a „kapcsolatuk” alatt. Noha világnézet szintjén bizonyosan összeilletek volna, az élet más lapokat osztott (mondjuk ez inkább magán Kulkán múlott, mint a nagybetűs Életen). Lehet, hogy ennek az is az oka, hogy Kulka János homoszexuális, amelyet 2014 óta egyébként be is vall.

1. Felemelő dolog lehet Németországban, azon belül is Bajorországban „menedékkérőnek” lenni. Úgy látszik, a német vezetés már nem tudja hová szórni a pénzt, ezért január elsejétől 12-14 sáska költözhet be egy ebersbergi villába , 250 négyzetméter alapterületre (biztos, ami biztos, a villához azért jár még egy 1700 négyzetméteres kertkapcsolat is). A bérleti díj havonta „csupán” 2800 euró, a bérleti szerződés pedig egészen 2023-ig fog tartani.



Reméljük, kertészt is felbérelnek az ebersbergi villába! A migránsok valószínűleg nem virágültetéssel fogják eltölteni a "drága idejüket" (kép: merkur.de)

Kell-e ennél jobb reklám a még otthon tengődő, leendő sáskák számára, hogyha útra kelnek, itt bizony akár még villában is csinálhatják tovább a semmittevést? Nem elég a rengeteg ingyen juttatás és pénz, most már a lakhelyük is jobb lesz, mint egy átlag német családé. S még maguk a migránsok csodálkoznak, hogy a józan gondolkodású emberek miért utálják őket! Mindenesetre reméljük, hogy ezzel a szállással már elégedettek lesznek az „új honfoglalók” és nem fogják felgyújtani a drága villát!

3+1. A holokausztot ugyebár a legtöbb államban tilos „relativizálni”, ha pedig valaki mégis megteszi, egy életen át tartó boszorkányüldözést kell elszenvednie. Természetesen ez fordítva nem igaz, Izrael londoni nagykövete, a szélsőségesen cionista Tzipi Hotovely ugyanis hazugságnak nevezte a palesztinok ellen elkövetett népirtást, amelyet 1948-ban és közvetlenül utána követett el az izraeli hadsereg és a különböző zsidó milíciák.



Senki meg sem mukkan... Vannak, akiket tilos kritizálni ugyebár. Az ő kezükben van minden hatalom

Érdekes, hogy ez ellen a kijelentés ellen az égvilágon senki nem tiltakozott, fordított esetben pedig már bizonyára eljárás alatt lenne az illető, tisztségétől pedig azon nyomban megfosztották volna, ha van rá lehetőség. Ismét egy ordítóan ocsmány kettős mérce a „progresszív világ” berkeiből.

A héten ezek a haladó hírek fértek bele a válogatásba, jövő vasárnap ismét jelentkezem az aktuális adaggal! A leveleket pedig továbbra is a hetiprogresszio@protonmail.com címre várom! Találkozunk egy hét múlva!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info