2021. január 7. 22:16

Így zajlik a liberális "érzékenyítés" a hazai egyetemek falai között (III. rész)

A konzervativizmus leginkább egy olcsó tescós konzervre hasonlít, a hagyományos értékrendet valló emberek előítéletesek, nem tudnak szilárd elvek mentén gondolkodni. Az előbbi állításoknak egyáltalán nincsen valóságtartalmuk, azonban híres-neves egyetemeinken az oktatók ezt “tanítják”. Továbbá ismét jelentkeztek egy kis LMBTQP-propagandával is. Alább az Egyetemi Ellenállás Facebook-oldalán megjelentetett történeteket.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

„ELTE TTK-ra jártam földrajz alapszakra. Az ember úgy gondolná, hogy sima földrajzoktatásban nem törődnek akkora mértékben, nem érdekli őket annyira, hogy milyen identitású vagy. Egyszerűen nem is számítottam rá, hogy egy természettudományi karra bármilyen mértékben be lehet vinni akármilyen ideológiát. Sajnos mégis sikerült nekik. Egyik szóbeli vizsgámra úgy mentem be, hogy a nyakamban volt az egész Magyarországot ábrázoló nyakláncom. Az oktató rámutatott, majd közölte, hogy ilyen szélsőséges emblémát hordva nem vizsgázhatok le, legközelebb talán sikerül….”

Szent István Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus (akkor Károly Róbert Főiskola)

„Környezetgazdálkodási agrármérnöki szakra jártam. Egyik félévben volt egy Magyarország természetföldrajza nevű tárgyunk, ahol a tanár jártasságának és személyes véleményének köszönhetően, többet tudtunk meg Izraelről, valamint a Golán-fennsík történetéről és adottságairól, mint amennyit Magyarország természetföldrajzáról. Jó pár órát ugyanis előbbiek tüzetes tanulmányozása tett ki abszolút érthetetlen és indokolatlan módon.”

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem

“Bő egy hónappal ezelőtt a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem pszichológia óráján a sztereotípiákról és az előítéletekről tanultunk, amikor a tanár megemlítette, hogy az emberek “érzékenyítését” már egészen kicsi korban el kell kezdeni, és egyből a Meseország mindenkié könyvet hozta fel példának, hogy ez milyen jó kezdeményezés. Már ekkor felfigyeltem, de a java még csak ezután következett. Szóba került a konzervatív nevelés is, melyet ő nagy mértékben elítél, valamint megemlítette, hogy az adott személyen teljes mértékben észrevehető, ha ilyen családból származik. Elmondta, hogy a konzervatív gondolkodású emberek nem tudnak logikusan gondolkodni, érvelni, ha valakivel nem értenek egyet, mindig csak az “anyázás megy”, és hogy ezek a személyek képtelenek más helyzetébe belegondolni, mivel így “sokkal egyszerűbb nekik a világ”. Legvégül pedig kifejtette, hogy ezek a viták még a verekedésekig is fajulhatnak miattuk, sőt, szerinte ezek az emberek nem vetnek számot a tetteikről, mivel “nem tudnak azokon elgondolkodni”. Egy ilyen szép előítéletet hallhattunk perceken keresztül, és minderre még az is rátett egy lapáttal, hogy egyetemi tanár létére az illető nem tudott egy normális mondatot összerakni, folyamatosan makogott, és összevissza beszélt.”

ELTE-Savaria

Az alábbi szemináriumi beadandó feladatot egy, az ELTE Savaria-ra járó tanító szakos hallgatótó küldte el az Egyetemi Ellenállásnak. A bejegyzéshez nem fűztek hozzá többet, a kép magáért beszél:

A következő bejegyzés szinte az összes egyetem történelem szakjára igaz:

“A konzervatívok megalázása szinte teljesen általánossá vált az egyetemeken. Több tagunk is beszámolt a következőekben kifejtett esetről. Az újkori ideológiák tanításánál a liberalizmust, a szociáldemokratizmust, sőt legtöbb esetben valamely mértékben a kommunizmust is felmagasztalják az oktatók. Ugyanakkor amikor a konzervativizmus kerül górcső alá, szinte mindig a következő megállapítással állnak elő: »A konzervativizmus olyan, mint a tescós babkonzerv, sokáig eláll, de végső soron olyan, hogy az ember ha csak ránéz, már forog a gyomra.«”