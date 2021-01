Extra, Koronavírus :: 2021. január 12. 16:36 ::

Az oltás homoszexualitást okoz - figyelmezteti híveit egy újabb szakértő, ezúttal egy rabbi

Messze Izrael a leghatékonyabb a koronavírus-vakcinák beadásában: már az ország lakosságának több mint húsz százaléka megkapta az első oltását, sokan közülük pedig hamarosan megkapják a több mint 95 százalékos védettséget biztosító második vakcinaadagjukat is. Az országban először vezető politikusok oltatták be magukat, hogy bizonyítsák, a vakcina hatásos és biztonságos, de a rabbik, még az ultra-ortodox vallási vezetők is arra biztatják híveiket, hogy oltassák be magukat.

A közösségi médiában roppant népszerű Daniel Asor rabbi azonban másképp gondolja – írja az Israel Hayom című hírportál nyomán a 24. Az online platformokon több tízezer követővel rendelkező, összeesküvéselmélet-hívő Asor azt hirdeti, hogy a vakcinák, csakúgy, mint az egész koronavírus-járvány, egy gonosz háttérhatalom termékei.

A rabbi szerint a háttérhatalom, melynek tagjai a szabadkőművesek, az illuminátusok, Bill Gates és még sokan mások, a járvány és a védőoltások terjesztésével egy új világrendet akarnak bevezetni. (Ráadásul - ezek szerint - kivételesen pont a zsidókat akarják kihagyni belőle - a szerk.)

Asor állítja, hogy a koronavírus-vakcinák homoszexulatást okoznak, és a többi rabbi csak azért kampányol a beadatásuk mellett, mert a bűnszervezetként működő WHO és a gyógyszercégek hamis adatokkal átverték őket. (Akkor pedig Izraelnek hamarosan vége, hiszen előbb tele lesz buzi zsidókkal, majd szépen kihalnak - a szerk.)

Az izraeli lap kiemeli, Asor állításai azért nagyon veszélyesek, mert Izraelben messze azokban az ortodox haredi közösségekben halnak meg legtöbben koronavírus-fertőzés miatt, melyekben "lelkiismereti okokra hivatkozva" egyáltalán nem tartanak be semmilyen védőintézkedést.