Cigányul is tájékoztatják a Romániába utazókat egy londoni repülőtéren - Bukarest nagyon tiltakozik

Az egyik nagy-britanniai Tesco áruházban a tolvajokat csak román nyelven figyelmeztető plakát okozta botrány után most itt egy újabb hasonló eset, amely a román kedélyeket borzolja.

Az egyik londoni repülőtér, a lutoni légikikötő illetékesei ugyanis kétnyelvű plakátot helyeztek ki, amelyen arra figyelmeztetik a Romániába igyekvő utasokat, hogy az Egyesült Királyságból érkezők csak 48 óránál nem régebbi negatív koronavírus-teszttel léphetnek be Románia területére.

A plakát viszonyt nem úgy kétnyelvű, hogy angol és román. Hanem román és cigány.

Sok románnál ez verte ki a biztosítékot, mert botrányosnak tartják, hogy a román és a cigány nyelvet – ezzel pedig közvetve a két népet – így egymás mellé helyezik. (Pedig az egymás mellé helyezés nem új keletű, és nem is alaptalan... - a szerk.)

Az esetet annyira komolyan vették, hogy az ügyben a román külügyminisztérium is lépett, és a londoni román nagykövetségen keresztül megérdeklődte a repülőtér vezetésétől, miért is került ki a román mellett "roma" nyelven is a plakát.

A magyarázat pofonegyszerű és logikus: a plakátokat azért helyezték ki, hogy időben tájékoztassák a Romániába igyekvő utasokat arról, milyen szabályoknak kell megfelelniük. A cigány nyelv megjelenítése mellett azért döntöttek, mert a román rendelkezés január 4-ei hatályba lépése után azzal szembesültek, hogy számos "roma nemzetiségű" utast nem engedtek fel a gépekre, mivel nem rendelkeztek negatív PCR- vagy antigénteszttel. A tesztek hiányát azzal magyarázták, hogy nem értették a repülőtéren elhelyezett tájékoztató feliratokat.

Ezért a repülőtér vezetői kapcsolatba léptek az Egyesült Királyságban élő "roma közösség" képviselőivel, ennek nyomán a cigányok gondoskodtak a felirat lefordításáról.

A repülőtér illetékesei mindazonáltal közölték: a plakátot hamarosan eltávolítják, mivel úgy értékelik, hogy elérte a célját, vagyis az utasok tájékoztatását - írja a Főtér.ro.