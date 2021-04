Extra, Anyaország :: 2021. április 27. 09:13 ::

Novák: "a homoszexualitás nem boldogít, de gyógyítható" (18+)

Ilyen beteg ez az LMBTQP-mozgalom... Sajnálom őket, és igyekszem segíteni nekik, hogy meggyógyulhassanak - s közben nem engedhetjük, hogy megfertőzzenek másokat, írja a Mi Hazánk alelnöke a Hundubon az alábbi "jókívánság" kapcsán, alább a folytatás.

Ez a szexuális deviancia természetellenes, biológiai zsákutca. Mint valami drog ideig-óráig szerezhet örömöt egyeseknek, de tartós boldogságot széles körben nem. Egyetemi tanárom, Tárkányi Ákos, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet volt tudományos főmunkatársa egyik tanulmányában rögzítette: „Egy tizenéves homoszexuálisokat vizsgáló tanulmány eredményei szerint közöttük kilencszer olyan gyakori volt az alkohol, tizenkilencszer olyan gyakori a kokain rendszeres fogyasztása és másfélszer olyan gyakori volt az öngyilkossági kísérlet, mint a magukat nem homoszexuálisnak valló fiatalok között.” Tehát empirikusan is igazolható, hogy a homoszexualitás nem boldogít, de gyógyítható, pszichoterápiával fokozatosan kialakítható a heteroszexuális beállítódás. Sok volt homoszexuális ma boldog heteroszexuális házasságban él.

De ehhez először szembe kell nézzenek betegségükkel. A homoszexualizmus agresszív mozgalma által hirdetett beteg büszkeséggel szemben méltósággal kellene viseljék sorsukat, nem kéne kérkedjenek devianciájukkal, normálisnak hazudva azt, ami nem az, és nem kéne gyerekek örökbefogadását követelniük sem így, hogy közben nem is akarnak normális párkapcsolatban élni. A jogaik most is egyenlőek, de többletjogokat nem támogat a Mi Hazánk Mozgalom, ellenezzük a természetellenes, beteges devianciák törvényesítését a homoszexuális párok házasságkötésétől kezdve a pedofíliáig mindet.

A vonulós buzik szerint nem foglaltak le előlük semmit

A Novák Előd által vágyott jogvita egyszerűen nem létezik, nem foglaltak be előlünk semmit – közölte a Budapest Pride sajtóirodája az Index érdeklődésére, annak kapcsán, hogy a Mi Hazánk Mozgalom állítása szerint a Pride-felvonulás elől lefoglalták a főbb budapesti közterületeket.

"A Budapest Pride Felvonulás, mint minden tüntetés, a gyülekezési törvény hatálya alá tartozik. A gyülekezési törvény szerint abban az esetben, ha két demonstrációt azonos időpontra és helyszínre jelentenek be, a gyülekezési törvény azt a bejelentőt részesíti előnyben, aki hamarabb tette meg a bejelentést, ezek pedig mi voltunk. A járványhelyzet miatt jelenleg tilos tüntetést szervezni, ezért a rendőrség egy ún. feltételes tiltó határozatot adott ki a bejelentett gyűlésünkre, ami hatályát veszti akkor, amikor megszűnik a gyülekezések ideiglenesen tilalma" – közölték a deviánsok.

Túlmutat a BRFK hatáskörén

A Mi Hazánk állításaival kapcsolatban a rendőrséget is megkereste az Index, a BRFK Kommunikációs Osztálya pedig azt a tájékoztatást adta, hogy

több magánszemély tett bejelentést a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó, 2021. július 24-én tartandó gyűlésekről.

Az ezekkel kapcsolatos határozatokat (melyeknek többsége „feltételes tiltó”) a BRFK a rendőrség honlapján közzétette. A benyújtók között található Novák Előd és Dúró Dóra is, és valóban a bejelentések lefedik a főváros ismert, központi közterületeit.

„A hatályban lévő jogszabály (a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet) alapján jelenleg tilos gyűlést szervezni, tartani. Jövőbeli jogi helyzettel kapcsolatban állást foglalni túlmutat a Budapesti Rendőr-főkapitányság hatáskörén” – közölte a BRFK.