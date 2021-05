Extra :: 2021. május 1. 22:07 ::

Izraeli példát követtek a Jobbik sárgacsillagozó politikusai

Sárga csillag, benne a „Nincs beoltva. Sárga útlevél” felirattal

Izraelben még április 8-án emlékeztek a Holokauszt és a Hősi Ellenállás Napjára. Az emléknap előtt több izraeli hírportál is beszámolt arról, hogy különféle közösségi oldalak csoportjainak követői oly módon uszítanak a koronavírusos-járvány elleni oltás, illetve a beoltottak védettségét igazoló okmány ellen, hogy a védőoltást a második világháború idején egyes országokban kötelezően viselt sárga csillaghoz, míg a magukat beoltatóknak kiállított, s a külföldi utazásokra is följogosító útlevelet nem zöld, hanem „sárga útlevélnek” nevezik. Mi is olvastuk a három héttel ezelőtti izraeli hírt, de csak most, a hasonló magyarországi jelenség kiváltotta zsidó fölháborodás után néztünk részletesebben utána.



Így fest a „sárga útlevél” a külföldi utazásokra vonatkozó védettségi igazolvány ellenzői szerint

A koronavírus-járvány elleni oltást a Fb-on létrehozott több héber nyelvű csoport is rendkívül veszedelmes, Izrael politikai vezetőinek bűnös együttműködésével véghez vitt népirtásnak nevezik. Az egyik ilyen csoport hangadója néhány nappal ezelőtt például arra figyelmeztette a csoporttársakat, hogy lakóhelye, Petáh-Tikvá város légterében egy repülőgép éppen most bizonyos szert szór. A kiválasztott futóbolond ezután ezt írta: biztos forrásból értesült róla, hogy a „bizonyos szerrel” azokat kívánják likvidálni, akik nem hajlandók magukat beoltatni.



A „sárga útlevelet” ellenző egyik Fb-csoport borítóképe

Az oltásellenző csoportok sokszorosítható, sárga Dávid-csillagokat is kitesznek az oldalra, és felhívják a tagokat, hogy tűzzék ki a mellükre. Az egyik ilyen sárgacsillag-változat közepébe héberül ez vagyon írva: „Nincs beoltva. Sárga útlevél.” Egy másik társulat pedig ezt hirdeti: „A nácik azok nácik. Az oltási program náci” (Kell ennél meggyőzőbb ellenérv? – H. J.)



Az izraeli oltásellenzők egyik ütős ellenérve: „A nácik azok nácik. Az oltási program náci”

De külön csoportot hoztak létre a már beoltottak számára a különféle események látogatását biztosító, úgynevezett „zöld útlevél” vagy védettségi igazolvány ellen, amelyet szerintük inkább „sárga útlevélnek” kellene nevezni. Az „zöld útlevelet” sárgának mondó Fb-csoport borítóképnek kitette a valójában kék izraeli útlevél sárga változatát, rajra a „Sárga útlevél” felirattal és a fentebb már bemutatott sárga csillaggal, s benne a „Nincs beoltva. Covid-19” felirattal.