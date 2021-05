Extra, Külföld :: 2021. május 12. 21:54 ::

Fehér, férfi, nem ratyik a szülei, és nem nézik terroristának? - Lista segít az agyhalottaknak eldönteni, ki mennyire kiváltságos

Nagy port vert fel az utóbbi napokban, hogy a Disney antirasszista képzéseket tart a dolgozóinak, és arról tanítja őket, hogy Amerika intézményes rasszizmusra épült. Ezenkívül a Disney a rasszizmus felszámolásával foglalkozó YWCA szervezet 21 napos kihívását is szponzorálta, amely a faji méltányosságról és a társadalmi igazságosságról szól. Erről Christopher F. Rufo konzervatív újságíró számolt be a közösségi oldalán.



Illusztráció: Reddit

Ezt a képzést a Disney aztán a saját alkalmazottainak is ajánlotta. Az első feladat az intézményes rasszizmusról szólt, majd ezután következett egy lista, amit a YWCA clevelandi ága készített. Ezt a listát felnőtt embereknek adják, rajta majdnem száz állítással. Ezek közül be kell jelölni azt, amelyik igaz rájuk, és minél több mindent jelölnek be, annál biztosabb, hogy ők kiváltságos emberek, írja a írja a V4NA hírügynökség nyomán a Magyar Nemzet.

A fehér kiváltságokról szóló listán egészen elképesztő dolgok szerepelnek. Már amiatt is kiváltságosnak számít valaki, ha heteroszexuális és a szülei is azok, valamint ha még soha nem próbálta megváltoztatni a nemét.

Olyan állítások is vannak, miszerint nem volt még soha diákhitele valakinek, és minden hónapban vesz új ruhákat, valamint hogy elvégzett főiskolát vagy volt nyári táborban – a jelek szerint, akinek ezekre igen a válasz, az kiváltságosnak számít, ami elítélendővé vált az utóbbi időben.

A lista szerint az is a fehér kiváltságra mutat, ha valakinek nincsen tanulási zavara, és ha még soha nem mondták neki, hogy túlsúlyos vagy hogy túl sovány. Ugyanígy az se jó, ha valakit még soha nem szégyenítettek meg a vallása miatt, és ha még soha nem volt ideges, miközben várt a reptéren az ellenőrzésre. Ezek ugyanis mind arra utalnak, hogy valaki túlságosan is kiváltságos.

Íme a teljes lista, kedves olvasóink is eldönthetik, kiváltságosabbak-e, mint Kalányos Kovid19: