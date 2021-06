Extra :: 2021. június 13. 20:24 ::

Szegény szórólapozó DK-sok úgy felháborodtak egy kis frissítő zuhany miatt, mintha rögtön rovarölő jött volna a slagból

Szórólapozó aktivistákat támadtak meg a XVI. kerületben - A DK feljelentést tesz - zeng dörgedelmesen az MTI-hez eljuttatott és általunk eredeti "helyes"írással közölt DK-közlemény. Alább a folytatás.

A korábbi incidens után, mikor egy férfi fegyverrel fenyegetőzött Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje fórumán, most a párt XVI. kerületi aktivistáit érte két helyszínen is attrocitás. Egyiküket lökdösték, majd slaggal is lelocsolták (még jó, hogy nem rovarölő granulátum volt benne... - a szerk.), a támogatói aláírásgyűjtő-íveket pedig kitépték aktivistánk kezéből.



A kép (valószínűleg) illusztráció (forrás: Lidl)

A Demokratikus Koalíció feljelentést tesz az aktivisták bántalmazása miatt. Mi, európai magyarok elkeserítőnek tartjuk, hogy Orbán uralma alatt ilyen mértékű gyűlölet áradt szét az országban, hogy egy fórumon vagy szórólapozás közben sincsenek biztonságban azok, akik őszintén vállalják politikai nézeteiket. Küzdeni fogunk az elvakult gyűlölet, a kirekesztés ellen, mert egy európai Magyarországot akarunk építeni a 2022-es választás után.