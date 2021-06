Extra :: 2021. június 20. 21:09 ::

Kivonultak a nyilasok - Heti progresszió (LXXXV. rész)

Vasárnap van, ami természetesen azt jelenti, hogy tovább robogunk a Heti progresszió aktuális szereplőivel. A héten a gyermekek LMBTQ-lobbitól való védelme központi szerepet kapott a hazai közéletben is, így természetesen rovatunk sem hagyja szó nélkül a legkisebbeket veszélyeztető arcátlan nyomulást és egy külföldi példával illusztráljuk a helyzet komolyságát.

3. A dübörgő "tolerancia" útjáról természetesen a Burger King sem szeretne lemaradni, így aki a haladó Nyugaton csirkeszendvicset eszik náluk június hónapban, az azzal a tudattal tegye, hogy a világ egyik legnagyobb, "LMBTQ-jogokért" harcoló szervezetének, a Human Rights Campaign-nak (HRC) a pénztárcáját is gyarapítja vele. A gyorséttermi hálózat ugyanis minden eladott ilyen szendvics után 40 centet az említett csoportnak ad , amely talán nem tűnik elsőre nagy összegnek, de gondoljunk bele, akár percenként hány ilyen terméket értékesítenek.



Az említett "civil szervezet". Sokat fogunk még találkozni vele (Facebook)

Hatalmas népszerűsége lévén, a gyorséttermek világa is minden probléma nélkül kiszolgálja a homoszexuális lobbi minden formáját, természetesen csak ott, ahol utóbbi már teljesen meghonosodott. A multiknál nem ritka, hogy egy-egy kampányuk nem az egész glóbuszt, hanem csak a "preferált területeket" fedi le, hiszen minden a profit, ugyebár. Hasonló ötlettel egyelőre hazánkban sem próbálkoztak – legjobb tudomásom szerint legalábbis – de ami késik, persze nem múlik.

2. A felvezetőben leírtaknak teszünk most eleget. "Pride Hónap" van, ami annyiban hasonlatos a holokauszttal kapcsolatos emléknapokhoz, hogy mindkettő esetében joggal érezzük, hogy egy-egy időszak helyett az egész év róluk szól. A "büszkeség hónapjából" persze a gyerekek sem maradhattak ki, a Nickelodeon képernyőjén is rendszeresen hülyítik őket különböző "toleráns" tartalmakkal. A "Pride" jelentését az Egyesült Államokban híres drag queen (ún. nőimitátor), Nina West magyarázza el a legkisebbek számára, ének formában.

A tartalmát nyilván nem kell ecsetelni, mint ahogy azt sem, hogy Nina West valójában egy homoszexuális férfi, akinek dalai tartalomtól függetlenül is hagynak minőségbeli kívánnivalót maguk után. Ahogy arra kedves olvasónk szintén felhívta a figyelmemet, West több gyermekeknek szánt tartalommal is büszkélkedhet. Itt a "drag abécét" tanulják, itt pedig Drag is Magic néven a "drag életérzést" népszerűsíti a démoni lény. Jó szórakozást hozzájuk.



Igen, valahogy így képzelünk el egy pokolbéli démont. Nina West 2019-ben, Los Angelesben egy drag show-n, ahol a Drag is Magic című tartalmát promotálja (Wikipédia)

Az ohiói Nina West eredetileg az Andrew Levitt névre hallgat, illetőleg színházzal és színjátszással kapcsolatos diplomával rendelkezik, amely nem igazán látszik az előadásaiban. 2001 óta működik drag queenként, több ezzel kapcsolatos rangos versenyen is részt vett (a "rangost" természetesen úgy kell érteni, hogy a lobbi által agyonsztárolt, hírnevet szerzett műsorokra gondolunk). Az LMBTQ-közösség szószólója és aktivistája, még alapítvány is őrzi a nevét, ahol többek között HIV- és AIDS-kezeléseket támogatnak, vagy éppen a "nők karrierfejlesztésével" foglalkoznak, képzelhetjük milyen körülmények között. Továbbá hogy, hogy nem, de Levitt az előbb említett HRC-től is kapott egy "egyenlőségdíjat", 2017-ben.

1. Mindeközben Magyarországon beérett a fideszes agymosás, amely egyenlőségjelet von a mindenkori szélsőjobboldal és szélsőbaloldal között. Az ironikus azonban az, hogy az "áldozat" ezúttal egy fideszes országgyűlési képviselő, Vinnai Győző. Vinnai feltehetően a szovjetek Magyarországról való kivonulásáról akart megemlékezni Facebookon, képmelléklet gyanánt viszont egy ikonikus 1944 októberi képet osztott meg egy német Királytigrisről és menetelő nyilasokról (történelemkedvelő olvasóink bizonyára ismerik ezt a képet). A lényeg azonban csak most jön! Kapaszkodjanak meg, de dr. Vinnai Győző középiskolai történelemtanár, illetőleg EGYETEMI OKTATÓ a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi Tanszékén, kutatási területe pedig pont a XX. század.



Kissé eltévedt a "doktor úr". Amúgy is éppen bevonulnak, nem ki (dr. Vinnai Győző Facebook-oldala)

Vajon mi volt ez?! Vinnai néma segélykiáltása, mert elege van az ócska kormánypropagandából, amely a nyilasokat a kommunistákhoz hasonlítja? Vagy ő is egy agymosott áldozat történelemtanár létére? Esetleg ezzel akart bevágódni DJ Jeszynél?

A kötelező magyarázkodás persze most sem maradhat el. Szánalmas (dr. Vinnai Győző Facebook-oldala)

Az igazságot talán sosem tudjuk meg, ám a kötelező magyarázkodás persze nem sokat váratott magára a képviselő Facebook-oldalán. Itt elnézést kér mindenkitől, akiket "megbántott", vagy akikben "rossz emlékeket ébresztett" (a "holokauszttrauma" ugyebár "örökletes", mint ahogy azt már "kikutatták"), a hibát pedig egy az egyben a grafikusára keni.

