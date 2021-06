Extra, Videók :: 2021. június 28. 11:08 ::

Levágott mellek, "érzékenyített" gyerekek - még a korlátozott buzi büszkélkedés is kellően undorító volt New Yorkban

A koronavírus-járvány miatt idén is főleg csak virtuálisan rendezték meg vasárnap New Yorkban a buzibüszkeség-ünnepet, bár a tüntetők és az ünneplők így is éreztették jelenlétüket szerte a városban.

Bár a járványügyi korlátozásokat azóta már feloldották, a fő New York-i felvonulás tervezésekor ezt még nem lehetett tudni. Így a demonstrációnak külön tévéadást rendeztek. Azonban sok résztvevő gyorsan alkalmazkodott a szabadsághoz, és délután személyesen is jelen volt a manhattani Greenich Village-ben megtartott utcabálon és vásárban, a PrideFesten.

A Reclaim Pride Coalition nevű "LMBTQI"-ernyőszervezet megtartotta immár harmadik felvonulását, a Queer Liberation Marchot a Bryant Parktól elindulva a Stonewall National Monumentig, majd a Washington Square Parkba.

"Az LMBTQI a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális nemi irányultságok rövidítése" - tájékoztatja kedves olvasóit az MTI.

A New York-i felvonulások 1970-ben kezdődtek az előző évi stonewalli felkelés emlékére, amelyet az váltott ki, hogy a rendőrség rajtaütött egy manhattani buzibáron. A Stonewall Inn nevű bár ma is létezik.

Rajtaütések helyett ma már ez megy Jew Yorkban:



