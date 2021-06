Extra, Videók :: 2021. június 29. 22:17 ::

Itt a következő szint, a "transzfajúság": nem nyamvadt identitászavaros buzi, hanem "transzkoreai nem bináris személy"

Oli London brit "influenszer" most esett át egy 18 műtétből álló, 150 ezer dolláros plasztikai sebészeti beavatkozás-sorozaton, melynek következtében a BTS koreai popcsapat frontemberévé vált, akinek nevét is felvette, írja a Mandiner.

A lény a dél-koreai popcsapat, a BTS nagy rajongója, ezért új külsejét a fiúbanda egyik énekesének, Jiminnek a megjelenéséhez igazíttatta. Sőt, nevét is Jiminre változtatta "az erősebb azonosulás érdekében".

Mint a videóból kiderül, "tranzícióját" kifejezetten a Pride-hónaphoz igazította, mert szerinte a "transzfajúsághoz" is coming out szükséges, mivel éveken át élt egy rossz testben ő is, míg végre "megtalálta koreai identitását". Az operációk során főleg a szemét műtötték át ezúttal. Oli London már élt Dél-Koreában, és beszéli a nyelvet is.

Igen, koreaiként azonosítom magam. Igen, nem bináris nemű vagyok. Igen, úgy nézek ki, mint Jimin. De ezek közül egyik sem adhat elég okot arra, hogy kivessen magában a társadalom, hogy az emberi mivoltomtól megfosszon, és megszégyenítsen azért, aki vagyok, egy nem bináris koreai.

Így hangzik ma egy elmebeteg vallomása, a többi hülye pedig ujjong és tapsol neki. A videó alatti hozzászólások között viszont nagyon nem ez történik, ha elolvassa ezeket, ki fogja sírni a szép koreai szemét...