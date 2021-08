Extra :: 2021. augusztus 15. 22:32 ::

A frakciószédelgő madárka ezúttal a Jobbikra száll

Demeter Márta, aki az MSZP-ből lépett át az LMP-be, most megint pártot vált, 2022-ben a Jobbik frakciójába ül be (feltéve, persze, hogy bejut a parlamentbe) jelentette be a Facebookon Jakab Péter, a Jobbik elnöke.

Demeter Márta egyenesen a baloldal legharcosabb politikusának nevezte Jakab Pétert. Négy éven belül ez a harmadik párt, amiben Demeter Márta szerepel - emlékeztet az Origó.