Ismét elérkezett a vasárnap, amely esetünkben nem jelenthet mást, mint egy újabb hullámvasutat a progresszió rögös útján. Lesz itt "állam-újraalapítás" drag queenekkel, homoszexuális Superman és persze nem maradhat ki a rovatból az egészen furcsára sikeredett ünnepi díszlet sem az augusztus 20-i központi rendezvényen. Csapjunk hát bele!



3. A DC Comics egykori alkotója, Ethan Van Sciver jelentette be videójában, hogy az egyik legismertebb képregényhős mostantól " meleg ". Noha odáig nem merészkedtek, hogy a mostanra meglehetősen idős, eredeti figura "döbbent rá", hogy ferde hajlamai vannak, hanem Clark Kent fia, Jonathan Kent fogja betölteni ezt a manapság hálás szerepet. Fia azért fogja átvenni apjától a stafétabotot, mert az eredeti karaktert részben üzleti megfontolások miatt, részben pedig a történetszál miatt hamarosan kiírják az élők sorából. Aggodalomra semmi ok, a cég kiválóan belesimul az LMBTQ-lobbi elképzeléseibe, habár nem kizárólag Superman örököse küzd szexualitást érintő problémákkal. Nemrég Batman jobbkezéről, Robinról is kiderült, hogy biszexuális.