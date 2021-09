Extra :: 2021. szeptember 5. 21:40 ::

Igazságszerető algoritmus - Heti progresszió (XCVI. rész)

Folytatódik a heti rovatunk az őszi időszak első részével, amelyben kiderül, hogy egy mesterségesintelligencia-alapú algoritmust nem kötnek gúzsba a politikailag korrekt szólamok, csupán a készítőik táplálják beléjük, valamint szó lesz egy transznemű férfi viszontagságairól is.

3. Mielőtt azonban rátérnénk a két témára, harmadik gyanánt szeretnék pár szót szólni a Magyarország-Anglia-meccsen történtekről

Természetesen a "civilizált Nyugat" ismét megmutatta, hogy Magyarországon bizony annyira dúl a rasszizmus, amelyen még a "hős" angol válogatott is halált megvető bátorsággal kellett, hogy győzelmet arasson a "rasszisták" felett. Ne szépítsük, a gyalázatos eredmény nyilván kielégítette hamis igazságérzetüket, amíg a magyar drukkereknek sajnos nem volt okuk az ünneplésre. Ennek ellenére, vagy éppen ezért, az alkonyán lévő Nyugatnak fontosabb dolga is lehetne, mint velünk foglalkozni.

Mindezzel párhuzamosan a meccsen történt "incidensek" miatt a hazai balliberálisok és a hozzájuk kapcsolódó "nagyon polgári és szalonképes, konzervatív arcok" is az országunk "rasszista szurkolók" általi lejáratásáról pampogtak és a liberális nyugati "elittel" és a hasonló szellemi alapokon álló mindenféle szervezettel együtt büntetésért könyörögnek. Ne legyenek illúzióink, hogy vélhetően milyen döntés várható a "vizsgálatok" végén, de szembetűnő, hogyan próbálják ellehetetleníti az egyik olyan közeget, ahol 2021-ben többé-kevésbé még politikai korrektségtől mentesen lehet megnyilvánulni, habár nyilvánvalóan egyre nehezebben a fokozódó liberális nyomás miatt.

Engem személy szerint viszont mégsem a már külsőségekben is rendkívül irritáló Boris Johnson, vagy a pampogó angol játékosok idegesítenek a legjobban, hanem ezek a "mértékadó, polgári" okoskodók, akik szerint "pár őrült szurkoló" lejáratta az egész országot. Ők azok, akik megfelelési kényszerüknél fogva tökéletes közönsége és egyben kiszolgálói a politikailag korrekt diktatúrának, s a liberális véleményformálók egyik legfőbb hivatkozási pontját adják ezek a "mértékadó" jómadarak. Most pedig a helyszűke miatt maradjunk ennyiben, ráadásul amúgy is csak vulgáris szavak jutnának eszembe a továbbiakban

2. Nem alakult jól a nemváltás egy transznemű belga "férfi" számára. Belgiumban talán az egyik legliberálisabb módon, lényegében különösebb megkötések nélkül válthat valaki nemet, de az eutanáziához való jog is teljes mellszélességgel támogatott a szebb napokat látott országban. Nathan (eredetileg Nany) Verhelst egy sor nemváltó műtéten esett át, ám "pszichológiai szenvedésekre" hivatkozva a sikertelenségek okán eutanáziát kért az orvosoktól. A "túl kicsi pénisszel rendelkező" transznemű férfi esete még 2013-ban történt, szélesebb körben azonban most kapták fel az esetet, nyilván az újra fel-fellángoló, egy sor megválaszolatlan kérdést hagyó LMBTQ-lobbi nyomán.



Nathan Verhelst, aki eredetileg Nancyként jött a világra (Forrás: Facebook)

Ahogy Nathan (Nancy) Verhelst hátteréből is kiderül, egy zaklatott és nehéz családi háttérrel rendelkező illetőről van szó, akinek helyzetén a liberális szabályozások és a "mindenhez is jogod van" elve egyáltalán nem segített, csak rontott. Ezzel párhuzamosan egyre több kutatás bizonyítja, hogy a nemváltást kérők döntő többsége nemhogy jobban érzi magát a bőrében a műtéteket követően, hanem egyenesen rosszabbul, mentális és fizikai síkon egyaránt.

1. Most pedig következik az egyik kedvenc hírem azóta, mióta a rovat elindult. A Facebook egy mesterségesintelligencia-alapú algoritmusa fellázadt politikailag korrekt gazdái ellen és az igazság útjára lépett ! Így történhetett meg, hogy amikor a Daily Mail nevű brit lap egy rendőrökkel és fehér gyalogosokkal kötekedő négereket bemutató videót hozott nyilvánosságra, a Facebook algoritmusa főemlősökről szóló videókat ajánlott fel az eredeti anyagot megtekintők számára. Egészen pontosan így: "továbbra is szeretnének-e főemlősökről szóló videókat látni"?

A hír természetesen eljutott a Facebook üzemeltetéséig is, akik nem győztek bocsánatot kérni és "elfogadhatatlan hibának" titulálták a történteket. Nyilatkozatuk szerint a mesterséges intelligencián alapuló rendszerük "még nem tökéletes", így folyamatosan dolgoznak rajta. Sajnálatos módon viszont addig is lekapcsolták a fellázadt, igazságkereső algoritmust.



Ön látja a különbséget? Én igen. Az egyik képen rendőrautó látható

Egyébként emlékeim szerint nem ez volt az egyetlen eset, hogy egy ilyen rendszer a színtiszta valósággal ismerkedett. Ha nem csalnak az emlékeim, pár éve egy hasonló rendszer, miután kutakodott az internet bugyraiban, kis idő után Adolf Hitlert éltette. Hiába, őket nem köti a politikailag korrekt hamisság, csak a megalkotóikat.

Ezúttal is köszönöm, hogy velem tartottak, a leveleiket továbbra is a hetiprogresszio@protonmail.com címre várom.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info