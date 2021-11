Fillérekért lehet náci tiszteket, sőt magát Adolf Hitlert ábrázoló minifigurához jutni. A jogszabályok miatt az eladók nem merik kiírni, valójában mit árulnak, de a vásárlók pontosan tudják, hogyan kell ezeket megkeresni" - hisztizik a Blikk.

"Birodalmi sas, vaskereszt, kefebajusz – a horogkeresztes karszalag híján minden a náci diktátort idézi az SS-egyenruhás kis bábun, amit a Blikk egy magyar hirdetőoldalon talált. Ezerötszáz forintot kér érte a tulajdonosa, aki több darabbal is rendelkezik. Adolf Hitler nevét persze, nem meri kiírni, hiszen hamisított legóról van szó, és a gyártó kőkeményen fellép a nevét, avagy akár a termékeit érő jogsértések ellen. A félreértések elkerülése érdekében a Blikk megmutatta a figura képét egy történésznek is" - folytatódik a szennylap cikke. A "neve mellőzését kérő szakember" pedig így szakértett:

Ezt igazolja az a gyűjtő is, aki megosztotta a tapasztalatait a bulvárlappal.

Van, aki egész háborús szetteket árul ilyen legóból, több doboznyit. Az egyértelmű a gyűjtőknek is, hogy ezek nem valódi legók, még a fejük színe is sokkal világosabb, ha jobban megnézi az ember, de nem is ezért vesszük őket. Veszik modellezők, legósok, háborús relikviák gyűjtői is, mert hiába hamisak, egyedi darabok.