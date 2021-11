Extra :: 2021. november 12. 21:12 ::

Rekordáron kelt el Van Gogh zsidó kezeket megjárt akvarellje

Rekordáron, 35,9 millió dollárért (11,4 milliárd forint) kelt el egy "nácik" által elkobzott festmény, Vincent van Gogh Szalmaboglyák című akvarellje - közölte a Christie's, amelynek csütörtöki New York-i árverésén magas árat fizettek a festő két olajképéért is.

Soha nem adtak még ennyi pénzt a holland posztimpresszionista egyetlen vízfestményéért sem. A képért előzetesen 20 millió dollárt vártak a csütörtöki New York-i árverés szervezői.

A Meules de blé (Szalmaboglyák) című, 1888-ban készült képet Edwin L. Cox, a tavaly 99 évesen elhunyt texasi olajmágnás gyűjteményének más darabjaival együtt bocsátotta áruba a Christie's. A vitatott tulajdonú festmény eladását az tette lehetővé, hogy a néhai olajmágnás és az egykori műgyűjtők örököseinek sikerült megegyezniük.



Vincent van Gogh: Szalmaboglyák (kép: AP)

A festményt, amelyen három, aratómunkások fölé magasodó szalmaboglya látható, 1913-ban vásárolta meg Max Meirowsky németországi zsidó gyáriparos, aki 1938-ban Amszterdamba menekült a nemzetiszocialisták elől. A műgyűjtő a képet egy párizsi műkereskedő gondjaira bízta, aki eladta azt Alexandrine de Rothschildnak, a híres zsidó bankárcsalád egyik tagjának. A második világháború kitörésekor Alexandrine de Rothschild Svájcba menekült, műgyűjteményét pedig Franciaország német megszállása idején a nemzetiszocialisták elkobozták.

A képnek a háború vége és az 1970-es évek közötti sorsa ismeretlen. Cox 1979-ben vásárolta egy New York-i galériától. A Christie's szakértője szerint a Szalmaboglyák Van Gogh egyik legnagyobb hatású papírképe, amely valaha is piacra került.

Az árverés előtt a festményt Londonban állították ki. Első ízben láthatta a nagyközönség azóta, hogy 1905-ben szerepelt egy Van Gogh-retrospektíven az amszterdami Stedelijk Múzeumban.



Vincent van Gogh: Fakunyhók az olajfák és ciprusok közt (kép: Christie

A csütörtöki New York-i aukción magas áron talált gazdára Van Gogh két olajképe is. Az 1889-ben készült Cabanes de bois parmi les oliviers et cypres (Fakunyhók az olajfák és ciprusok közt) 71,35 millió dollárért kelt el alig öt percig tartó heves licit után, a mindössze ötmillió dollárra becsült, Jeune homme au bleuet (Fiatal férfi búzavirággal) című festmény árát pedig 47 millió dollárra tornászták fel a licitálók.

Új rekord született az egyre felkapottabb francia impresszionista festő, Gustave Caillebotte esetében, akinek Jeune homme a sa fenetre (Fiatal férfi az ablakban) című festményét 53 millió dollárért vásárolta meg a Los Angeles-i Getty Múzeum. Caillebotte eddigi legdrágább képe 22 millióért kelt el 2019-ben Londonban. Egy másik francia impresszionista, Paul Cézanne L'Estaque aux toits rouges (A pirostetős Estaque) című képéért 55 millió dollárt fizettek.

Az aukciósház pénteki összesítése szerint az impresszionista művekből rendezett csütörtöki árverés 750 millió dolláros összbevételt hozott.

(MTI)