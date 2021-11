Extra, Koronavírus :: 2021. november 17. 10:41 ::

A nanochip után itt a fél krumpli

Rusvai Miklós állatorvos-virológus reagált az egyik tévhitre, amely az utóbbi időben kezdett el terjedni az oltásellenesek között. A Facebook-csoportokban terjedő bejegyzés szerint ha az oltás helyére a vakcina beadását követően tíz-tizenkét órán belül egy félbevágott krumplit tesz az ember, és rajta hagyja 15-20 percig, az "kiszívja a szervezetből a vakcina hatóanyagát" - írja az Index a Ripost nyomán.

"Röviden: ez badarság! Hosszabban kifejtve pedig a vakcina nem kígyóméreg, amit kiszívnak belőlünk, ha megmar minket egy kígyó" – fogalmazott Rusvai Miklós, majd hozzátette, hogy a maga részéről – kivételesen – támogatja ezt az oltásellenes elképzelést.

"Ha ebben a tévhitben hagyjuk az oltáselleneseket, akkor beoltatják magukat, és nő azoknak a száma, akik védettek lesznek a koronavírus ellen. Szóval most kivételesen azt kérném az olvasóktól, hogy amit most nyilatkoztam, maradjon köztünk!" – mondta Rusvai Miklós.

A népi gyógyászatból jött a tévhit

Dr. Mangó Gabriella szerint egy kétes népi gyógymódot vettek alapul a vírustagadók.

"Úgy hírlik, hogy eleink paradicsomot vagy krumplit tettek a gyulladt, de nem nyílt sebre – például egy benőtt körömre –, akkor az lehúzta a gyulladást. Ám a módszer hatásossága kétséges. Előfordulhat, hogy a zöldségben lévő nedvesség felpuhítja a bőrt és így sikerül a gyulladást csökkenteni, de erre a célra egy darab nedves vatta is megfelel. Egyébként ez a ma is használatos dunsztkötés lényege is" – árulja el a doktornő.

Majd hozzáteszi: a "krumplis trükk" az oltás ellen mit sem ér, mivel az oltásnál egyrészt minimális seb keletkezik a tűszúrás révén, másfelől az oltóanyagot, ami a szövetek közé bement, már semmivel nem lehet kiszívni.

"Ha valaki ettől pszichésen megnyugszik, az már nagyon jó, de a legfontosabb akkor is az, hogy az oltást megkapta" – szögezi le dr. Mangó Gabriella.