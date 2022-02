Mi más is lehetne a Heti progresszió e heti témája, mint az orosz-ukrán konfliktus? Egy kissé más szemszögből. Nézzük meg, milyen „félelmetes” szankciókat alkalmaz a „felvilágosult” Nyugat az orosz terjeszkedés ellen! Putyin biztosan fülét-farkát behúzva iszkol vissza a Kremlbe.

Elsőként – talán ez a „legnagyobb” büntetés mind közül – kizárták Oroszországot az Eurovíziós Dalfesztiválról, így utóbbiak lemaradnak az utóbbi években mindent leuraló progresszív előadásokról. Valószínűleg rettenetesen bánják a dolgot, és Ukrajna invázióját is sajnálják egy Eurovíziós Dalfesztiválért cserébe.

Forrong a sportvilág is. Sebastian Vettel Forma-1-es pilóta, aki Magyarországon az LMBTQ-jogokért is kiállt, bejelentette , hogy nem indul el az Orosz Nagydíjon, amennyiben azt megrendezik. Vettel már korábban is intézett kirohanásokat Vlagyimir Putyin ellen, de a mostani bojkottja már „egészen biztosan” célba ér, és befejezik a kedvéért a vérontást. Mégis, van némi igazság Vettel szavaiban, aki így fogalmazott: „Sajnálom az ártatlan embereket, akik idióta okok miatt halnak meg.” Ettől függetlenül a pilóta lelkivilága sem áll hozzánk túl közel.