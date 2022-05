Extra :: 2022. május 26. 19:25 ::

A német gyalogság a háború utolsó 12 hónapjában

Az ellenséges túlerő ellenére a világháborús német haderőt több mint 5 évig tartott legyőzni. Az, hogy ennek pontosan mi volt az oka, a mai napig téma a hadtörténészek és az érdeklődők között. Azt viszont több helyen is kiemelik, hogy a Wehrmacht katonái nagyon képzettek voltak. Alább a német haderő által az utolsó 12 hónapban alkalmazott módszereket vesszük alapul.

Az okozott veszteségek fő okai

A háború utolsó 12 hónapjában a német fegyverek közül az ellenségnek okozott veszteségek alapján az aknavetők voltak a meghatározók. Például a normandiai csatában az amerikai veszteségek 75-80 százalékát az aknavetők okozták.



Német 8 cm-es aknavető használat közben

Az amerikaiak tapasztalatai szerint a német tüzérség akkor okozott veszteségeket a leghatásosabban, amikor az amerikai gyalogság elfoglalta a német állásokat, mivel olyankor álló célpontot nyújtottak, aminek a távolsága pontosan ismert volt a német ütegekhez viszonyítva.

Emellett a háború végén a német ellentámadásokat gyakran aknavetők készítették elő.

Védelem a bocage-ban (sövényekben)

Az 1944. június-júliusi időszakban a német gyalogság Normandiában a bocage-t (sövényeket) kihasználva védekezett. Ezen a terepen a német gyalogság sokáig feltartotta az amerikai haderőt, amit jelentős részben a terep jó kihasználásának köszönhettek.

A védelemnek kedvező terepen a német lövészek kihasználták a terepet az állásaik megerősítésére és álcázására.



Német lövészraj állásai a normadiai sövényekben

Harcászat – a védelem lépcsőzése

1944-től kezdve a német védelem a nehézfegyverek alkalmazása és lépcsőzése szempontjából a következő módon épült fel: az ellenséghez legközelebb a géppuskák helyezkedtek el, nagy számban. A lövészek a géppuskáktól távolabb helyezkedtek el, ellentámadásra csoportosítva.

Az aknavetőket az első vonal mögött 3-4 kilométerre helyezték el. Ez egyrészt megakadályozta, hogy a támadó gyorsan lerohanja a német aknavetőket, másrészt nehézzé tette, hogy az ellenfél válaszcsapást mérjen a német aknavetőkre, mivel így nehéz volt azokat bemérni és elérni.

Az aknavetők állásai felé vezető úton a német haderő nagy számban helyezett el páncéltörő fegyvereket.

A német aknavető-egységek

A német aknavetők képességeiket tekintve nagyon hasonlóak voltak a más országok által használt aknavetőkhöz. A fölényüket így elsősorban nem ennek, hanem a német aknavető-egységek képzettségének köszönhették.

A német aknavetők nagy hangsúlyt fektettek a célok rögzítésére: a rögzítés során azokat az állásokat, amit az ellenfél használhatott, előre rögzítették, hogy szükség esetén pontos tüzet tudjanak összpontosítani rá.



Német aknavető a kezelőkkel, álcázott állásban

Nyugati források emellett a kiképzésük színvonalát is magasnak tartják. A Stephen Bull-féle World War 2 Infatry Tactics: Squad and Platoon című könyv szerint a német haderő harcászata volt a leghatásosabb.

Az, hogy a németek a világháború végén nagy hangsúlyt helyeztek az aknavetőkre, a hatásosság mellett annak is lehetett a következménye, hogy az aknavetők alkalmazása egyszerűbb volt, mint a tábori tüzérség esetében: a világháború idején az aknavetőkkel általában látótávolságon belüli célokat lőttek, ami miatt nem volt szükség bonyolult tűzvezetésre. Az is igaz, hogy ez nem mindig volt így, és a németek a háború végén tábori telefonokkal jelentős mértékben fejlesztették az aknavető-alakulataikat.

(Olvasónktól)

Források:

