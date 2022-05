Extra :: 2022. május 28. 18:54 ::

Berki Krisztián-emlékműsor a Váci úton

Büntetőfékezett, majd a másik autó ablakát püfölte egy férfi Budapesten, a Váci úton, miután egy másik autós megpróbált besorolni a középső sávba.

Büntetőfékezett, majd kiszállt autójából, hátrasétált, és többször is megütötte a mögötte lévő autó ablakát. A felvétel a Budapesti Autósok oldalán jelent meg, és az esetben érintett olvasó küldte be a portálnak. A beszámoló szerint az olvasó az Árpád híd felől a Váci útra haladt, és a középső sávba szeretett volna besorolni, amelyben egy szürke Volvo érkezett.

Irányjelzővel jelezve a szándékom, és meggyőződve, hogy két-három autó távolság van közöttünk, a középső sáv felé irányítottam az autót, amire a Volvo sofőrje nagy gázadással ledolgozta a köztünk lévő távolságot. Vélhetően nem szerette volna, ha én elé sorolok be

– írta a felvételt rögzítő autós a portálnak.

Elmondása szerint a Volvo sofőrje közelebb érve lassított, és mivel továbbra is elegendő hely volt a sávváltásra, folytatta azt. A felvételen látszik, hogy a Volvo sofőrje, miután bevágott a sávot váltani készülő autó elé, többször is fékez, majd teljesen megáll. A férfi ezután kiszállt az autójából, hátrasétált a másik autóhoz, és többször is megütötte annak az ablakát.

Az érintett az ügyben feljelentést tett, a felvételt átadta a rendőrségnek.

(Index)