Extra :: 2022. július 12. 17:38 ::

KATA vagy kata, KATA-s, KATÁ-s, vagy egyszerűen csak katás?

Annak ellenére, hogy tíz éve vezették be a kisadózó vállalkozások tételes adóját, rengeteg embernek fogalma sincs, hogyan kell helyesen írni.

És akkor jön a nagybetűmánia, és lesz FIDESZ, ÁFA, MAZSIHISZ és számos más szörnyszülött (mármint az írásmódjuk miatt, mert e háromból kettő egyébiránt is szörnyszülött, de végül is a 27%-os áfa is az, hiszen az EU-ban a legmagasabb, a világon pedig a negyedik legmagasabb).

Adjuk át a szó a szakértőknek (forrás: e-nyelv.hu):



kata betűszó



2013. 06. 26.

A katát, a kisadózó vállalkozások tételes adóját hogyan írjuk helyesen: kata? És ebből következően: kataadóalany, katás?

Az áfa, eva, szóhoz kötőjel nélkül, közvetlenül kapcsoljuk a toldalékokat, és a tő végi nyúlást is jelöljük: áfát, áfás, eva, evás. Ennek az írásmódnak az a magyarázata, hogy az áfa, eva stb. szónak a tv és a tévé típusú alakja egybeesik, tehát az áfá-val és az áfával írásforma egyaránt elfogadható lenne (vö. tv-vel, tévével). A két egyforma funkciójú alak közül azonban az egyszerűség elvét követve csak az áfával formát tartjuk helyesnek (Osiris, 403. oldal). Ennek alapján a helyes írásmód: katás. A közszói szóösszevonásokkal az összetételi utótagokat egybeírjuk: kataadóalany.

katás

2018. 02. 26.

Hogyan toldalékoljuk a kata szót: kata+s?



Az áfa, eva, szóhoz kötőjel nélkül, közvetlenül kapcsoljuk a toldalékokat, és a tő végi nyúlást is jelöljük: áfát, áfás, eva, evás. Ennek az írásmódnak az a magyarázata, hogy az áfa, eva stb. szónak a tv és a tévé típusú alakja egybeesik, tehát az áfá-val és az áfával írásforma egyaránt elfogadható lenne (vö. tv-vel, tévével). A két egyforma funkciójú alak közül azonban az egyszerűség elvét követve csak az áfával formát tartjuk helyesnek (Osiris, 403. oldal). Ennek alapján a helyes írásmód: katás. (MK)