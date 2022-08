Extra :: 2022. augusztus 2. 10:32 ::

A Duo Gladiiban a háborúról

Ami késik, nem múlik – szokták mondani. Szóval lassan mindenki fellélegezhet, némi csúszással ugyan, de augusztusban megjelenik a Duo Gladii június-júliusi száma. A téma – az orosz-ukrán konfliktus és ennek apropóján a háború általában – súlyos és aktuális is egyben. Nézőpontunk pedig most is, mint mindig, a maga nemében teljesen egyedi - áll a beharangozóban, alább olvasható a folytatás.

A június-júliusi Duo Gladii háborúval foglalkozó cikkeinek egyik része közvetlenül az orosz-ukrán konfliktushoz kapcsolódik. D. Fekete Balázs írása a háború történelmi előzményeit villantja fel. A lap alapítójának terjedelmes, Egy háború értelmezési szintjei és az orosz-ukrán konfliktus értékelése című tanulmánya számos fogódzót nyújt a konfliktus helyes értelmezéséhez. A témához kapcsolódik a Hatvannégy Vármegye Kettős mérce és a történelemre tekintő szemüveg című, a szovjet megszállási emlékmű témájában született közleménye, és A HVIM követelései az orosz-ukrán háború kapcsán című közlemény is, mely eredetileg a Trianon Felvonuláson hangzott el, az ukrán nagykövetség előtt. Illetőleg ehhez a blokkhoz sorolható az orosz geopolitikai doktrína egyik meghatározó alakja, Alexander Dugin Ukrajna: Az én háborúm című írásának részlete is Bunner Balázs fordításában.

A háborúval foglalkozó írások másik része a háborúskodás, a harcos mentalitás mélyrétegeivel foglalkozik. Kolonits Lászlónak, a lap főszerkesztőjének tanulmánya, pontosabban annak első része, a háború metafizikájába igyekszik bepillantást engedni. Barcsa-Turner Gábor második, (Lét)Rendfokozatok című írása a katonai hivatás mibenlétét boncolgatja. Közöljük Baranyi Tibor Imre közelmúltban elhangzott kiváló előadásának háborúval foglalkozó részletét is. Első ízben e helyütt jelenik meg magyar nyelven Julius Evola Rassz és háború című írása Varázsló Macska fordításában. Szabó László a katonai arisztokrácia kvintesszenciája felé igyekszik terelni figyelmünket, Boór Tamás írása a kispolgári és a harcos mentalitást veti össze, Molnár Máté pedig az iszlám szent háborúja számos tévedéssel övezett fogalmának tisztázására törekszik.

Az általánosságban a háborúval, a harccal foglalkozó írások között említendő Csarnai Márk cikke, amely a Magyar Királyi Honvédség kollektív háborús bűnösi mítoszával számol le, illetve Turbucz Péter korábban megjelent tanulmányának második, befejező része, amely a II. világháborús Budapest környéki harcok hű krónikája. Gazella, a Pro Christo blog szerzője ismét különleges írást tett le az asztalra, amelyben a háborút vizsgálja tradicionális női szemszögből. Ide kapcsolódik Petró Csaba, Barcsa-Turner Gábor és Kónya Dorka ajánlója is.

A prájd-hónapra reflektálva jelentetjük meg Julius Evola A család mint heroikus egység című írását Brunner Balázs fordításában, illetve Eggler Ágoston két könyvének – A keresztény apa / A keresztény anya – ismertetője Brunner Balázs és Brunner Balázsné tollából.

A más témájú írások között jelenik megy Kónyi-Kiss Botond magyarság eredetével foglalkozó sorozatának első cikke, Alexander Dugin transzhumanizmusról szóló rövid bejegyzése Brunner Balázs fordításában, Barcsa-Turner Gábor vármegyéseknek szóló belső körlevele, illetve a HVIM közleménye Niedermüller Péter legújabb magyarellenes megnyilvánulása kapcsán. Természetesen nem hiányozhat a Vármegyés krónika sem, Molnár Máté összeállításában.

A folyóirat előfizethető a Duo Gladii honlapján >>katt<<. A régebbi számok közül is több kapható még, amiket >>itt<< rendelhet meg. A megrendelés során választhat a bankkártyás vagy a banki átutalással történő fizetés között. Lapunk újságárusoknál nem kapható, és korlátozott példányszámban kerül kiadásra! Az június-júliusi szám megjelenése augusztus közepén várható. A lapszámokat a megjelenést követően a lehető legrövidebb időn belül postázzuk a megrendelőknek.

