Alább olvasható a vonatkozó rész:

A most 50 éves, rendkívül kedves és barátságos nő nem sokkal azután kért segítséget, hogy megtudta, paranoid skizofréniája van. Mint mondja, előtte soha, még csak távolról sem hallott mentális betegségekről, a család sosem beszélt ilyesmiről, ezért is érte derült égből villámcsapásként a diagnózis.

(...)

Ami a hangokat illeti, kizárólag sikolyokat hallott, ez a jelenség később kulcsfontosságú szerepet játszott a betegség eredetének feltérképezésében.

– Az Egyesült Királyságban élő Ron Coleman – aki maga is érintett a betegségben – vizsgálata kimutatta, hogy míg a legtöbb skizofrén negatív megjegyzéseket, konkrét utasításokat hall, addig a zsidóknál a hangok szinte mindig sikolyok formájában jelentkeznek. Egy darabig magamnak is próbáltam megfogalmazni, hogy mire hasonlítanak a leginkább a fejemben lévő hangok. Aztán megnéztem a Schindler listája című filmet, és rögtön jött a felismerés, hogy amit hallok, az a gázkamrában haldokló emberek sikolya lehet – mondta Emília, aki azért is fogalmaz ennyire konkrétan, mert később hosszas nyomozás, kutatás, és egy, az édesanyjával folytatott őszinte beszélgetés során megtudta, hogy valódi nagyszülei – akikről korábban soha nem hallott – zsidó származásúak voltak, és megjárták az auschwitzi koncentrációs tábort. Ekkor vált számára világossá, hogy ő maga is zsidó, és a betegsége hátterében egy úgynevezett transzgenerációs trauma állhat.

A generációkon átívelő traumák létét világszerte egyre kevesebben vitatják, a jelenség alapvetése, hogy a traumáknak is van genetikai nyoma, azok a tudattalanunkba éppúgy átörökíthetőek, mint bármely másik, az elődjeinkre jellemző szokás vagy tulajdonság. Egyszerűen mondva a múlt könnyen beleivódhat a génjeikbe, ez pedig magyarázatul szolgálhat egyes megmagyarázhatatlannak tűnő betegség, szorongás, fóbia megjelenésére.

„Ahogy állítólag az alkatomat az apai nagymamámtól örököltem, úgy az anyai nagyszüleimtől az Auschwitzban történtek váltak a részemmé. Érdekes, hogy ez a múltbéli jelenség akár az édesanyám életét is megnehezíthette volna, mégis az ott átélt borzalom nálam bukkant fel újra sikolyok formájában. A szakemberek szerint ez nem ritka, a transzgenerációs traumák gyakran átugranak egy nemzedéket, azaz a nagyszülők problémái legközelebb az unokáknál jelentkeznek” – részletezte Emília.