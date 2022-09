3. A következő, olvasónk által beküldött kép akár a Parkolj bunkón sorozatunkba is bekerülhetett volna. Az ukrán rendszámú Skoda Octavia szemmel láthatóan nem volt szívbajos, és nem vesződött a helyes parkolással. A kép alapján a Dohány utcai zsinagóga előtt járunk, úgyhogy az is elképzelhető, hogy oda sietett az autó sofőrje ilyen eszeveszett módon.

Köszönjük olvasónknak a képet!

Tovább folytatódik az LMBTQ-lobbi nyomulása a videójátékok világában is. Ezúttal az egyik legnépszerűbb többjátékos cím, a Fortnite került sorra, a következő frissítése ugyanis elhozza a játék első transznemű karakterét. A Dreamer névre hallgató szereplő egy nagyobb csomag részeként érkezik, így sanszos, hogy pár saját tárgyat is kap, amelyek feltételezhetően szintén az LMBTQ-témát népszerűsítik majd. Lévén nagyobb frissítés, érkeznek a játékhoz egyéb dolgok is, ezek közül is felfedezhetünk néhány szivárványosat, az egyiket például "Say It Proud"-ra keresztelték.