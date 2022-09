Extra, LMBTQP+ :: 2022. szeptember 12. 12:48 ::

A homokos hálószövő, a néger hableány és a leszbikus kocák - Heti progresszió (CXLV. rész)

Más lett a kis hableány, Peppa malac világa, de a Pókember sem panaszkodhat, ha „haladásról” van szó. Rovatunk soron következő része ezekbe a szegletekbe kalauzol minket. Lássunk is neki!

1. Ha az ember rosszmájú akarna lenni, biztos azt mondaná, hogy azért erőlteti ennyire a Disney az élőszereplős változatokat a korábbi sikertörténeteiből, mert a woke-mozgalom zászlóshajója így akarja meggyalázni ezeket az alkotásokat, vagy éppenséggel így akarja feledtetni „terhes örökségét”. Tucatnyi ilyen film van készülőben, ezúttal pedig a kis hableányon van a sor.



Halle Bailey, modern korunk kis hableánya... (forrás: variety.com)

Rob Marshall filmjének kedvcsinálója egyértelművé tette, hogy Ariel – azaz a kis hableány – valóban fekete lesz, a szerepet Halle Bailey énekesnő és színésznő kapta . A színváltós történet debütálása azonban még odébb van, ha minden igaz, május végén kerül majd a magyarországi mozikba.

Az elmúlt időszakban egyébként egyre inkább elszaporodtak a nyíltan és/vagy kizárólagosan feketékre épülő filmek, így beérni látszik az a trend, melyet évek óta módszeresen akarnak elültetni Hollywood berkein belül.

2. Peppa malac történetei elképesztő népszerűségnek örvendenek a kisgyerekek körében, így várható volt, hogy nem sokáig ússza meg a sorozat némi LMBTQ-adag nélkül. Már korábban is petícióztak, hogy szerepeljen a mesében azonos nemű pár, de, hogy végül ezért, vagy amúgy is bekerült volna a „vágyott család” a sorozatba, végtére is lényegtelen.

A „Családok” című részben derül rá fény, hogy Penny, a jegesmedve, „anyukájával és a másik anyukájával lakik”, akik közül „az egyik orvos, a másik gyakran főz tésztát”.

A Stonewall elnevezésű brit LMBTQ-szervezet méltatta a készítők döntését, mivel így „a szivárványcsaládok gyermekeinek élményei is láthatóak lesznek a sorozatban”.



Családi "idill" Peppa malac világában (forrás: dailymail.co.uk)

Mivel Peppa történetei rendkívül népszerűek, így ténylegesen sok kisgyerekhez fog eljutni ez az értelmezés, veszélyeztetve ezzel normális fejlődésüket.

1. Más a célközönség, de maradva a szórakoztatóiparnál, a lényeg még mindig ugyanaz. Az Edge of Spider-verse névre keresztelt képregény-esemény olyan Pókembereket vonultat fel, amelyek párhuzamos univerzumokban tevékenykednek. A népszerű Marvel-karakter legutóbbi variánsa pedig hogy, hogy nem, de Más a célközönség, de maradva a szórakoztatóiparnál, a lényeg még mindig ugyanaz. Az Edge of Spider-verse névre keresztelt képregény-esemény olyan Pókembereket vonultat fel, amelyek párhuzamos univerzumokban tevékenykednek. A népszerű Marvel-karakter legutóbbi variánsa pedig hogy, hogy nem, de homoszexuális



Az eredeti hálószövő is pózolt már szivárványzászlóval (fotó: képernyőmentés a Marvel

A karaktert ezúttal nem is Peter Parkernek hívják, hanem Cooper Cohennek, akit a szülei kidobtak otthonról, mikor „mássága” kiderült. Később divattervező lett, és „szabadidejében” Web Weaver álnéven tisztogat a rosszfiúk körében. Cooper amúgy a szó szoros értelmében lecsapta a lehetőséget Peter Parker kezéről, ugyanis megöli azt a pókot, ami őt csípte volna meg, és így szerzi meg az eredetileg nem neki szánt képességeket.

Mára ennyi a filmek és mesék világáról szóló tematikus részből, hamarosan folytatódik a rovatunk. Minden levelet ezúton is köszönök, amelyeket a hetiprogresszio@protonmail.com -ra küldenek olvasóink.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info