Extra :: 2022. szeptember 16. 10:23 ::

Budaházy: Búcsú Wittner Máriától

Meghalt Wittner Mária, minden magyar szabadsághőse, minden hazafi Mária nénije. Nekem barátom is volt, és sokat járt be családunk üzletébe beszélgetni történelemről, politikáról és az élet egyéb nagy dolgairól. Ő is ott volt 2002. július 4-én velem együtt az Erzsébet hídon. Mindig kiállt a nemzet szabadságáért.

Sajnálom, hogy már nem tudtam megörvendeztetni azzal, hogy kiszabadulok a börtönből és kedvező kegyelmi döntéssel véget ér ellenünk ez a gyalázatos koncepciós eljárás. Ő 14 évet ült a kommunista rendszer börtöneiben, velem és társaimmal szemben pedig már 14. éve tart az önkényes meghurcolás.

Pedig biztos boldog lett volna, mert sokszor kiállt mellettünk az igazságtalan és törvénytelen Hunnia ügy kapcsán, amiért külön hálával tartozok neki a magam és a vádlott-társaim nevében is. Elsők között csatlakozott azokhoz, akik az idei, március 16-ai jogtalan elsőfokú elítélésünk után az eljárási kegyelemért szálltak síkra. Talán nem túlzás azt mondani, hogy az ő egyik politikai végakaratának teljesítése is lenne az általunk és milliónyi magyar által várt kegyelem.

Hiányozni fog szókimondó igazságérzete. Puszta létezése is egy élő vádirat volt a kommunista bűnösökkel szemben. Hatalmas űrt hagy maga után a szabadságszerető magyarok szívében, akik most velem együtt mind gyászolnak.

Isten veled Mária néni! Lelked a legnagyobb magyarok lelkeivel együtt néz le ránk immár a mennyből, sírhelyed a legnagyobb magyarok sírjai közt kell legyen itt a Földön.

Lassan mind elmennek a múlt szabadságharcosai. Szomorú tény, hogy mi, akik az általa is nemzetellenesnek nyilvánított Gyurcsány rendszer idején próbáltunk a nyomdokaikban járni, ugyanúgy megkaptuk-megkapjuk a sanyarú sorsot ma, ahogy ők régen, pedig már az a rendszer 12 éve megbukott…

Budaházy György

2022. szeptember 14.

Kegyeletét rótta le közleményében az NJSZ is

Nemzetijogvédő-közösségünk megrendüléssel értesült Wittner Mária, ’56-os szabadsághős haláláról. Kérlelhetetlen antibolsevizmusa, bátor magyarsága, igazságszeretete és mély keresztény hite örök példamutatás mindannyiunk számára. Örök világosság fényeskedjék neki!

Támogatásával tudtuk elérni, hogy az Országgyűlés vizsgálja ki a 2006 őszi rendőrterrort és 2002-2010 közötti önkényuralmi időszak brutális emberi jogsértéseit.

A felelősök neveit ismerjük, de mai napig is várat magára a felelősségre vonásuk….

Korábban írtuk: Elhunyt Wittner Mária