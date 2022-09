Extra :: 2022. szeptember 25. 21:32 ::

Pillanatképek a "német jogállamból"

Mi más is lehetne ez az ország, mint az egykor szebb napokat is látott Németország. Bár Németország számára minden józan gondolkodású ember szerint a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot a radikális iszlám jelenti, a titkosszolgálatok mégsem így gondolkodnak, ők továbbra is "náciveszélyben" utaznak. Ha nincs, hát csinálnak.

- Az online radikális jobboldali "szélsőségesek" százai valójában német belföldi titkosszolgálati ügynökök, és sokan közülük akár „gyűlöletkeltésért”, sőt erőszakért is felelősek - derült ki nemrégiben ez a módszer, írta a www.zerohedge.com portál.

Mint írják, ezeknek az ügynököknek korábban személyesen is el kellett vegyülniük német hazafiak társaságában, most az az új módszer, hogy álprofilokat hoznak létre a közösségi médiában.

A német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) azzal érvel, hogy ezekre a beszámolókra információgyűjtés miatt van szükség, de a kritikusok szerint, mint például a Süddeutshce Zeitung "német" (maradjunk a kommunista jellegű lap kifejezésnél) lap jelentése szerint a radikalizmust is elősegíthetik és aktívan bátorítják.

„Ez az információgyűjtés jövője” - mondta a Süddeutsche Zeitungnak egy illetékes, aki az állami hivatal meg nem nevezett vezetője.

A lap kutatása szerint a hatóság 2019 óta rengeteget fektetett „virtuális ügynökökbe”, amelyeket az adófizetők pénzéből finanszíroz. Mind a szövetségi hivatal, mind a szövetségi államok alkalmaznak kémeket, akiknek a "jobboldali szélsőségesek" mellett a baloldali szélsőségesek, iszlamisták színterének szemmel tartása is feladata ugyan, de valamiért a valóságban velük nem igazán törődnek.

Bár korábbi titkosszolgálati anyagok megállapították, hogy az iszlamisták és a baloldali szélsőségek sokkal nagyobb veszélyt és fenyegetettséget jelentenek, a "német" kormány számára továbbra is a "jobboldali szélsőségek" jelentik a prioritást. E ponton azért szúrjuk közbe, hogy szerintünk az általuk jobboldali "szélsőségesnek" mondott egyének nemhogy veszélyt nem jelentenek Németországra nézve, hanem azon kevesek közé tartoznak, akik még valójában németül éreznek, gondolkodnak, cselekednek.

Az ország belügyminisztere, Nancy Faeser 10 pontos tervet fogalmazott meg a „jobboldali szélsőségesség” elleni küzdelem jegyében, és az Egyesült Államok Biden-kormányzatához hasonlóan a belbiztonságot a politikai ellenfelek ellen fordította, és terrorveszélynek minősítette őket, mert veszélyt jelent a demokráciára.

De még az ellenzéki Alternatíva Németországnak pártot (AfD) is bizonyos szövetségi tartományokban aktívan felügyelik, és a párttagság az egyetlen előfeltétele annak, hogy az ügynökök elolvashassák az e-maileket és lehallgathassák magánszemélyek telefonhívásait. Itt tart tehát a "német jogállam". De fogalmazzunk nyíltan, a németek nyakán évtizedek óta egy olyan "elit" ül, amely Németországot meg akarja fosztani mindattól, ami alapján az németnek nevezhető.

Lantos János - Kuruc.info

Kapcsolódó: