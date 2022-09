Extra :: 2022. szeptember 26. 10:14 ::

Ami még a táliboknak is sok - Heti progresszió (CXLVII. rész)

A Heti progresszióban ezúttal szerepet kap a húsevés kérdése, kiderül, kivel tévesztették össze Lady Gagát, és megtudhatjuk azt is, mi az, ami már a tálibok szerint is túl erőszakos. Igen, a tálibok szerint. Minden beküldött hírt és képanyagot ezúttal is köszönök, a hetiprogresszio@protonmail.com levelesládája továbbra is várja ezeket az anyagokat. Vágjunk bele!

3. Meglehetősen furcsa dologra Meglehetősen furcsa dologra jött rá a PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) németországi ága. Kutatásaik szerint a férfiak 41%-kal jobban szennyezik a környezetet, mert több húst esznek. Nem 40-nel, vagy 45-tel, hanem pontosan 41-gyel. A húsfogyasztás pedig tudniillik a „mérgező férfiasság” egyik jelképe, így büntetés gyanánt a húsevő férfiaktól meg kellene vonni a gyermeknemzés lehetőségét, hogy ezzel is csökkentsük a bolygó terhelését. Éppen ezért húsevő férfiakkal szemben „szexsztrájkot” kellene hirdetniük a nőknek.



Mérgezően férfias és környezetszennyező (forrás: mindmegette.hu)

Daniel Cox, a német szárny szóvivője egészen elragadtatta magát: söröző, lakóövezeti apukákról beszél, akik húst grilleznek, és ezzel mérgezik a bolygót. „Húst hússal esznek a drága grilljükön”, ezért szexmegvonás jár nekik. Rendhagyó elképzelés, meg kell hagyni.

Cox az afrikai népességrobbanásról vagy a multik környezetszennyezéséről természetesen nem ejtett szót.

2. Elég erős presztízsvesztés az énekesnő számára, de saját biztonsági őre Elég erős presztízsvesztés az énekesnő számára, de saját biztonsági őre tévesztette össze Lady Gagát egy drag queennel. Történt ugyanis, hogy Lady Gaga miami koncertjét hamarabb be kellett fejezni egy közeledő vihar miatt, a kavarodásban pedig összetévesztették őt egy Penelopy Jean névre hallgató drag queennel.

Egyébként nem csak a biztonsági őr (akinek az arcára kiült ledöbbenés igazán vicces pillanatokat okozott számomra) esett áldozatul az összetévesztésnek. A drag queent egy kisebb rajongói tömeg üldözte, mármint nem az övé, hanem Lady Gagáé, ugyanis ők is azt hitték, az énekesnő jár köztük.

Hogy a helyzet kinek volt a legkellemetlenebb, arról lehetne vitatkozni.



Az énekesnő (b) és a női ruhában járkáló deviáns (fotó: AP)

1. Betiltanak a tálibok egy videójátékot, mert túl erőszakosnak Betiltanak a tálibok egy videójátékot, mert túl erőszakosnak tartják azt. Igen, először én is azt hittem, hogy valami viccről van szó, de pár perces utánanézés után rájöttem, hogy egyáltalán nem ez a helyzet.

A kiszemelt áldozat egy rendkívül népszerű battle royale videójáték, a PUBG: Battlegrounds. A tálibok szerint a lövöldözős játék „tévútra vezeti a fiatalokat” és „túl erőszakos”. A szóban forgó játékot 90 napon belül ki is lövik, ám, hogy akadjon valami jó hír is, a TikTok egy hónap haladékot kapott. Utóbbi döntést teljességgel megértem.



A galamblelkű tálibok békére vágynak, a virtuális világban legalábbis biztosan (forrás: Steam)

A PUBG-nél persze léteznek sokkal erőszakosabb játékok is, élből fel tudnék sorolni legalább húszat, de minden bizonnyal nem erőszakossága miatt került a nem éppen békegalamb tálibok célkeresztjébe. A multiplayer-alapú játék az egész világon népszerű, így Afganisztánban is, a sok játékos pedig leterheli az afgán internetszolgáltatást. Különben is, miért lövöldöznének a felhasználók „erőszakos játékokkal” az interneten, ha ugyanezt megtehetik a való életben is? – gondolhatja a tálib vezetés.

Én ezekkel a hírekkel búcsúzom a Heti progresszió CXLVII. részétől. Hamarosan folytatjuk!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info