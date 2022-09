Extra, Videók :: 2022. szeptember 28. 07:23 ::

Gyurcsány: a politikus, aki soha nem veszít

A Demokratikus Koalíciónak nem volt megkülönböztetett felelőssége a választási vereségben, mondta el Gyurcsány Ferenc a Partizánnak adott élő interjújában. Gyurcsány azt mondta, őket a miniszterelnök-jelölt arra kérte, hogy ne csináljanak semmit, amit ő teljesített, és a kérést sem bánta.

Ahogy azt sem bánta, hogy nem állt ki Márki-Zay Péter mögé a választás éjszakáján. Szerinte történelmi tévedés volt, amit a választás előtt csináltak, és az, amit Márki-Zay Péter, akit Gyurcsány egyszer sem nevez a nevén, csak jelöltnek, kollégának, polgármester úrnak hívja, nagyon messze van attól, amiben ő hisz.

A kollega úr azt kérte, hogy ne legyek jelen. Akkor miért lennék pont akkor jelen, amikor történelmi vereséget szenvedett ő, nem mi, hanem ő? – tette fel a kérdést. Gyurcsány arról is beszélt, hogy ő nem érti, mire gondoltak a választók, amikor Márki-Zay Péter mellett döntöttek az előválasztáson.

A DK elnöke szerint alapvetően inkább ártott az előválasztás, mert ez vezetett el az eddigi legnagyobb vereséghez a Fidesszel szemben. Ő akkor érezte, hogy bajban van a kampány, amikor Márki-Zay Péter megnyerte az előválasztást. Ismerte az embereit, és érezte, hogy ez nem lesz jó.

Kimondta azt is, amit mindenki feltételezett az árnyékkormány megalakítása után, hogy a DK alapvetően át akarja venni az ellenzék vezetését, vagy ahogy ő fogalmaz, kijelölni az ellenzéki politika közepét. A közvéleménykutatások szerint az a 10-12 százalék, amit nekik mérnek, egymillió szavazót jelent, és ez az árnyékkormány következményeként növekedni fog tavaszig, írja a 24.

Valahogy mindig valaki más szenved vereséget

Hont András Facebookon reagált:



Gyurcsány Ferenc ma a Partizánban kifejtette, hogy azért nem álltak ott a választás éjszakáján Márki-Zay Péter mögött, mert a miniszterelnök-jelölt szenvedett vereséget, nem ők.

Valóban Gyurcsány Ferenc sem egyéniben, sem csapatban nem szokott vereséget szenvedni. Nem szenvedett vereséget a 2006-os önkormányzati választáson sem - amikor az egész vesszőfutás kezdődött -, hiszen polgármesterjelöltek meg önkormányzati képviselőjelöltek indultak, nem ő.

A 2009-es EP-választáson - amikor az egész baloldal beleállt a betonba - sem szenvedett vereséget, mivel két hónappal a megmérettetés előtt igen bátran lemondott -, így a kormányzásáról ítéletet hirdető 2010-es parlamenti választáson sem szenvedett vereséget.

Nem szenvedett vereséget a 2014-es választáson sem, amikor fölzsarolta magát azzal az MSZP-vel közös listára, mely pártot nem sokkal korábban ő szakított szét, de mint kiderült, ez egy fél szavazóval nem hozott többet a baloldalnak.

2018-ban sem szenvedett vereséget, amikor pártjával éppenhogy bejutott a parlamentbe. Az persze kérdés, hogy ha igaz, amit a dékások hangoztatnak, hogy a rendszer bármilyen csalásra képes, és az igazi ellenfele Gyurcsány Ferenc, akkor az 5,4% hogyhogy nem 4,6 lett.

Gyurcsány Ferenc pártja és felesége az előválasztáson sem szenvedett vereséget, hiszen az „önmagában egy félreértés”, és érthetetlen, hogy miként győzött a hódmezővásárhelyi polgármester. Gyurcsány szerint a mai napig rejtély, hogy mi volt a választók fejében.

Akkor elmondom én, Feri. A választók többsége azt akarta elmondani - az ellenzékiek, nem a fideszesek -, hogy húzzatok már el a vérbe. A szerencséd, Feri, az, hogy nemcsak te nem értetted meg, hanem az akkori győztes sem. Így számára is marad az, hogy örök időkig mesélheti, hogy igazából miért nem szenvedett vereséget. Ám abban a - jelentős kisebbségben lévő, de így is többszázezres - körben, ahol politika helyett ennyi is elég, már tényleg te vagy a nyertes.