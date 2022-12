Extra :: 2022. december 11. 18:10 ::

Donald Trump: "Háládatlan zsidók, szégyelljék magukat!"

Az újabb elnöki ciklusra áhítozó Donald Trump ismét háládatlansággal és megbízhatatlansággal vádolta a zsidókat és Izraelt. Ezúttal azért kelt ki magából, mert egyes amerikai zsidó vezetők bírálták, amiért floridai luxusvillájába vacsorára hívott meg egy holokauszttagadónak és a fehér felsőbbrendűséget hirdetőnek mondott politikai kommentátort, illetve egy antiszemitának tartott s Adolf Hitlert csodáló, 24-szeres Grammy-díjas néger rappert. Egy evangéliumi keresztény zsidó televíziós és rádiós műsorvezető azonban ezúttal is kiállt Trump mellett – írja a news.walla.co.il és az israelhayom.co.il.



Donald Trump: „Háládatlan zsidók, szégyelljék magukat! (fotó: AP)

Egy tálból cseresznyéztek

Donald Trump, volt amerikai elnök indulatos hangnemben fakadt ki egyes amerikai zsidó vezetők és Izrael ellen. Trump nemtetszését az váltotta ki, hogy az elmúlt hetekben több amerikai zsidó vezető is bírálta, amiért floridai luxusvillájában nemrégiben vendégül látta az antiszemitának mondott Ye, művésznevén Kanye West, 24-szeres Grammy-díjas rappert, illetve a fehér felsőbbrendűséget hirdetőnek, antiszemitának és holokauszttagadónak megbélyegzett Nick Fuentes politikai kommentátort. De úgy is mondhatnánk, hogy Trump floridai luxusvillájában egy tálból cseresznyézett a néger rapper és a fehér felsőbbrendűséget hirdető kommentátor.



Nick Fuentest – a fehér felsőbbrendűség hirdetője és holokauszttagadó (fotó: AFP)

Az újabb elnöki ciklusra készülő Trump tegnapelőtt aztán válaszolt az őt ért bírálatokra a tulajdonában levő, s az idén februárban indított Truth Social (Társadalmi Igazság) közösségi oldalon:

Egyes zsidó vezetők milyen gyorsan elfelejtették, hogy Izrael számára magasan én voltam a legjobb amerikai elnök. Szégyelljék magukat! A legjobb barátaik iránt tanúsított hűtlenségük az oka annak, hogy a kongresszus tagjai közül sokan és mások is már nem támogatják Izraelt.

Bűn az is, ha néger csodálja Adolf Hitlert

Csak olaj volt a tűzre, hogy miután Trump vendégül látta a fentebb említett néger rappert és a politikai kommentátort, mindketten elfogadták a neves műsorvezető és dokumentumfilmes Alex Jones műsorába szóló meghívást, ahol Kanye West újfent és többször is kifejezte az Adolf Hitler és a nemzetiszocializmus iránti csodálatát. Ezenkívül azt is állította, hogy a holokauszt nem is létezett.



Donald Trump és Kanye West (fotó: AP)

Trump, a zsidó nagypapa

Az amerikai zsidó vezetők persze nem szégyellték el magukat, de Trump támogatóra talált Wayne Allyn Root (61) evangéliumi keresztény (a Hit Gyülekezetének amerikai megfelelője – H. J.) televíziós és rádiós műsorvezető, az összeesküvés-elméletek híve személyében. Root (korábban: Roth) zsidónak született, ám három évtizeddel ezelőtt áttért a judaizmustól valójában nem nagyon eltérő evangéliumi keresztény hitre. Root azt állítja, csupán azért, mert hisz Jézus Krisztusban, senki nem vitathatja el a zsidóságát. Root azonnal Trump védelmére kelt:

Kanye West megvezette Trumpot. Kanye egyértelműen lelki zavarokkal küzd, s szeretett volna az őrült politikai ambícióit tápláló vihart kavarni a médiában. Arról van szó, hogy Trump csupán együtt vacsorázott vele, s a karrierépítésre vonatkozó jó tanácsokat akart adni a milliárdos celebnek. Trump maga is zsidó nagypapa, hiszen ortodox zsidó unokái vannak – írja Trump védelmében közösségi oldalán Wayne Allyn Root .



Donald Trump és az őt istenítő Wayne Allyn Root (fotó: lasvegastribune.net)

Wayne Allyn Root, a királycsináló

Donald Trump már 2019 augusztusában is háládatlansággal vádolta a demokrata párt zsidó szavazóit, mire Wayne Allyn Root akkor szinte Izrael királyává koronázta a sértődött amerikai elnököt:

Trump elnök (2019-ben még elnök volt – H. J.) nem csak az Amerikai Egyesült Államok, hanem a világtörténelem legjobb elnöke a zsidók és Izrael számára. Az izraeli zsidók úgy szeretik őt, mintha ő lenne Izrael királya. Úgy szeretik, mintha ő lenne Isten második kinyilatkoztatása – állította Wayne Allyn Root.

H. J. – Kuruc.info