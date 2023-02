Extra, Holokamu :: 2023. február 21. 10:47 ::

Nem volt elég a holokauszt, most még ez is: rasszista fánkokat süt egy német pékmester, ráadásul HEILbronnban

Heilbronn német viszonylatban egy kisebb méretű város az ország délnyugati részén, Baden-Württemberg területén, Stuttgarttól kb. 50 km-re északra, a Neckar folyó mellett. Igazán ideális turisták számára, belvárosa jellegzetesen délnémet, tudvalevő, arrafelé számos középkori lakóház megmaradt, illetve őrizték még eredeti vagy ahhoz közeli formájában. Egy szó mint száz, hangulatos, érdemes (lenne!) ellátogatni oda.



Ilyen a látkép...

De mégsem javaslom kedves olvasóinknak, hogy ezen a helyen töltsék nyári szünetüket, vagy télen ruccanjanak el. Mert veszélyes hely! A látszat ellenére az.

Ugyanis él a városkában egy bizonyos Hermann úr, a helyi pékmester, aki képes rasszista fánkokat sütni. És ebben az egészben az a vicc, hogy nem vicc. Ezt teljesen komolyan gondolja az úgynevezett "diszkriminációellenes hivatal".

A Berlinernek is nevezett fánk azért váltotta ki a hivatal rosszallását, mert a mester bizonyos kis kartonfigurákkal is díszítette, melyeken kínaiak, feketék, illetve indiánok is voltak. Íme, jó borzongást:



Fotó: Fb

- Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az ilyen jellegű sztereotíp ábrázolások a gyarmatosító eszmék reprodukciói, az elnyomáshoz és a kulturális kisajátításhoz kapcsolódnak - fogalmazta meg az iránymutatást a "hivatal" a "rassista" pékmester számára.

De itt nem álltak meg. Felszólították: tegye a karnevált szórakoztató és megkülönböztetéstől mentes élménnyé mindenki számára, és változtassa meg a dekorációs anyagot.

Az igazi döbbenet viszont ezután következett. Hermann úr nem kért bocsánatot a holokausztért és a világ összes bűnéért és egyáltalán azért, mert megszületett, s azon belül németnek született, hanem kijelentette, nem tesz eleget a felhívásnak. Sőt, még azt is mondta, még a vevői is azt kérdezik: „nincsenek más gondjaink Németországban, mint egy ilyen hülyeség?”

Látják, tényleg nem érdemes ellátogatni Heilbronnba, lehet, már a fellegekből is "barna eső" hullik. Sőt, ha jobban szemügyre vesszük a város nevét, nem is szorul különösebb magyarázatra. HEILbronn. Ne csodálkozzunk tehát...

Lantos János - Kuruc.info