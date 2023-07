Extra, LMBTQP+ :: 2023. július 30. 19:11 ::

A rajongó - Heti progresszió (CXCI. rész)

Miss Italia szépségverseny, Overwatch 2 és egy furcsa diplomáciai gesztus színesíti a Heti progresszió soron következő epizódját. Most is, mint mindig, köszönöm a hetiprogresszio@protonmail.com-ra küldött olvasói leveleket. Nem is szaporítom tovább a szót, vágjunk ismét bele a közepébe!

3. Mióta a Miss Italia szépségverseny szervezői bejelentették, hogy csak nőket engednek indulni a versenyen – a holland példából is okulva – az agresszív és tolakodó LMBTQ-harcosok ostrom alá vették az eseményt. A szervezők „kirekesztő magatartására” reagálva több mint 100 olasz "transznemű" férfi, LMBTQ-aktivista jelentkezett a Miss Italiára, reméljük az összeset kizárják egytől egyig.

A Miss Italia szabályzata a kezdetektől kijelenti, hogy aki indulni szeretne a versenyen, annak születésétől kezdve nőnek kell lennie – igen, ez nekünk abszurdnak hat, de ezek szerint már ilyeneket is írásba kell foglalni. Rikkie Kollé, a holland „nő”, aki nemrég megnyerte Miss Hollandiát, „szomorúnak” nevezte a Miss Italia rendezőinek elhatározását.



Reméljük, Miss Italia nem ilyen lesz... (fotó: Twitter)

És hogy miként tudnak jelentkezni "transznemű" férfiak a versenyre? Mivel a szabályzatban biológiailag nőnek született személyekről beszélünk, ezt a kiskaput kihasználva akarják beteg lelkükkel összemocskolni a rendezvényt.

Az egyik transznemű aktivista szerint a Miss Italia „az ország kulturális történelmének része”, a transznemű nők kizárása pedig azt jelenti, hogy „kizárják őket a történelemből, mintha nem is léteznének”. És ha így van, akkor mi van? Még így is jobban járnak, mint mondjuk 600 évvel ezelőtt jártak volna.

2. Az alábbi link az Overwatch 2 nevű first-person shooter (belső nézetű lövöldözős videójáték) bajnokságának egyik selejtezőjét rejti, több százezres nézettséggel, túlnyomórészt nyilván fiatalokkal. A videó egy részében kommentátorok hápognak arról, hogy milyen nehéz „másnak lenni”, ha az ember e-sport-játékos akar lenni, mivel a csapattársak rendszeresen „kiközösítik őket”, s ha valahogy mégis sikerül elérniük, hogy megtűrjék őket, bizonyításképpen sokkal jobban kell játszaniuk, mint másoknak.



Mindenhol el vannak nyomva szegények

Mivel azonban bizonyítékokat nem igazán mutattak, a legnagyobb valószínűség szerint merő hazugság az egész. Az online térben, egy sokszorosan ellenőrzött játéknál jóval könnyebb játszani a PC-erkölcsrendészetet, mint a való életben (kb. három gombnyomás valaki feljelentése), így aki ebben a közegben próbálkozna kiközösítéssel, vagy bírálattal az LMBTQ-idióták felé, hamar kitiltva találná magát a játéktérből, ráadásul ez esetben a messze földön híresen toleráns Blizzard Entertainmentről beszélünk mint fejlesztőről.

A linket és a hozzá kapcsolódó hírt kedves olvasónk küldte be, aki saját maga is Overwatch 2-játékos. Ezúton is sikerekben gazdag játékot és kitartást kívánok neki a sok idiótával szemben!

1. Véget ért a Szentpéterváron tartott orosz-afrikai csúcs, ami nemcsak azért volt rendhagyó, mert Putyin fűt-fát megígért az afrikai országoknak, de egy furcsa ruhadarab miatt is.

Kissé bizarr, de Guinea követségi delegációjának egy tagja, Jacques Sevoba az orosz elnök iránti szolidaritásból egy Vlagyimir Putyin fejekkel díszített, meglehetősen ízléstelen pólót viselt. Sevobanak már több mint három éve megvan ez a ruhadarab, amit azért szerzett be, mert „nagyon szereti Putyint”. „Bárhol, bármikor felveszi”, most pedig azért viselte, hogy „ezzel is kifejezze, Afrika és Oroszország közelebbi barátok lesznek, mint valaha”.



Ezek után Guinea talán még több gabonát és fegyvert kap, mint a többi sorstársa

Elég érdekes (és egyben zökkenőmentesen megnyugtató) lehetett olyan emberekkel tárgyalni, akik a saját arcképeddel ellátott pólót viselnek. Biztosan „kiegyensúlyozott” megbeszéléseknek lehettünk volna tanúi Szentpéterváron.

Én ismét búcsúzom egy időre, jövő héten pedig augusztus hónap első Heti progressziójával térek majd vissza.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info