Extra, Videók :: 2023. szeptember 9. 13:19 ::

Pornós ribanccal bővült a Fidesz hazáért meghalni kész nacionalista tábora

Rendhagyó interjú készült Kelemen Annával, aki ezúttal nem erotikus és pornóipari kérdésekben merült el, hanem a konzervativizmus, a hazaszeretet, valamint Orbán Viktor utódlásának témakörében – írja az Index.

„Igen, fideszes vagyok, de ezért engem szét fognak szedni” – mondja Kelemen Anna a HírFM Bezzeg című műsorában. (Az is érdekes, hogy miért bukkannak fel ilyen alakok egy Fidesz környékén, de ennél kínosabb, hogy miért futtatja őket büszkén a médiájuk? – a szerk.) A műsorvezető Lentulai Krisztián persze azonnal felteszi a kérdést, hogy hogyan fér meg egymás mellett a pornóipari munka és a konzervatív értékrend, de erre is választ kap.

Kelemen Anna ugyanis azt mondja, hogy ő a pornóiparban lényegében „semmit nem tett le az asztalra”. Amikor pornózott, ő még egy éretlen gyerek volt, akinek a szülei nem kapták el a grabancát, hogy hogyan is jut ilyesmi az eszébe, de állítja, hogy

attól még, hogy valaki szeret dugni, attól az erkölcse még lehet tök rendben.

Ő azt szeretné, hogy ne kérdezzék meg tőle, hogy fiú-e vagy lány, ne legyenek hülye mesekönyvek, ő a fontosabb dolgokkal szeretne foglalkozni.

(Korábban a sorosozással nem tudott, amikor meg nem világosodott meg, hogy Orbán, a hős – a szerk.) Arról is beszél, hogy korábban már ő is megkapta, hogy nagymagyar, sőt azt is, hogy tóthgabisodik , de ezekkel a kijelentésekkel nem tud mit kezdeni.

Orbán után sincs veszve a haza

Kelemen Anna amúgy Szijjártó Péterben látja a miniszterelnök egyik lehetséges utódját, és egészen egyszerű okok miatt gondolja így:

férfias és tökös.

Kelemen Anna arról is beszél, mit tart konzervativizmusnak, és milyenek azok a konzervatív értékek. Szeretne aki bántja a kormányt, „az soha nem egy kielégült ember, vagy megelégedett”. Neveket is említ, például Molnár Áront vagy Náray Tamást, utóbbiról ezt mondja: „A nagybetűs buzi, és ehhez kapcsolódóan így is viselkedik.”

Kelemen Annának a konzervativizmus amúgy a többi között ezt jelenti:

nacionalista érzésvilág,

szavahihetőség,

meghalni a hazáért,

biztonság.

Az ellenzékről azt mondja, hogy biztosan vannak közöttük értelmes emberek is, de nem tudja őket értelmezni. Kormánykritikát viszont nem tud megfogalmazni, mert nem követi az aktuálpolitikát. A Pesty-ügyet viszont figyelemmel követi, és a NER-lovagok száma talán már neki is sok. De igazából ezt sem tudja.

Hát persze, hogy Borkai rendben van, Dopeman meg a Buddha Willis

Kelemen Anna a beszélgetés végén több nevet is kapott, akikkel kapcsolatban gyorsan kellett válaszolnia. A teljesség igénye nélkül íme, néhány válasz: