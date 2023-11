Extra, LMBTQP+ :: 2023. november 11. 20:00 ::

L. Simon e "verseit" is csak 18 év felettieknek engedi megtekinteni a YouTube

Bár az obszcén és aberrált „verseiről” elhíresült L. Simon Lászlót leváltották az általa is megszavazott gyermekvédelmi törvény be nem tartása miatt, s mert azt állította, nem kérheti el a Nemzeti Múzeum a személyi igazolványokat (miközben valójában a nyugdíjasoktól is elkérheti), de az LMBTQP-lobbi a fontosabb hadállásait megőrizheti Magyarországon – hívta fel a figyelmet Novák Előd sajtótájékoztatóján, melynek videóját L. Simon „verseivel” is illusztrálta, ezért csak 18 év felettiek tekinthetik meg a YouTube-on.

A Mi Hazánk alelnöke kifejtette, szivárványos zászló kerülhet az iskolákra és óvodákra is az önkormányzatok után, miután hiába kezdeményezte törvényjavaslatában az LMBTQP-jelkép középületekre tűzésének tilalmát, azt senki sem támogatta az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában, sajnos a kormánypártok is leszavazták.

Hasonlóan a Mi Hazánk az egyetlen párt, mely a homoszexuális propagandafelvonulás betiltását követeli, hiszen a mára mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadják el: a tiltást szorgalmazzák. Tiltani mégis mindig csak az ellentüntetéseinket sikerül a kormányzatnak, mely idén ismét letérdelt a homoszexuális lobbi előtt: provokatív vonulásuk helyett a Mi Hazánk ellendemonstrációját tiltotta be a rendőrség, noha ugyanabban a lehetséges első másodpercben nyújtotta be mindkét fél a bejelentését.

Az LMBTQP-propagandafelvonulás szervezői hálát adhatnak a Fidesz kétharmados győzelméért, mert így a vonaglást hatóságilag nem tiltják be. Az ún. gyermekvédelmi törvény szerint sem volna szabad homoszexuális propagandát folytatni gyermekek számára is látható módon, de valójában a kormány ugyanúgy tűri azt, miként a szivárványos zászlók kitűzését közintézményekre – hívta fel a figyelmet Novák Előd.

