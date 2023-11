Ferenc pápa eltávolította hivatalából Joseph Stricklandet, a texasi Tyler püspökét szombaton - közölte a Vatikán. Az információt Texas érsekének hivatala is megerősítette.

A katolikus egyházfő kritikusaként számontartott Joseph Strickland leváltására azt követően került sor, hogy a két nappal korábbi felszólításra nem volt hajlandó önként beadni lemondását - olvasható Daniel DiNardo texasi érsek közleményében. A Texasban kiadott hivatalos állásfoglalás arra is kitért, hogy az elmúlt hónapokban a püspök irányítása alá tartozó egyházmegyében végzett vizsgálat vezetett a döntéshez, miszerint "nem lehetséges" Joseph Strickland püspök hivatalban maradása.

A Vatikán döntése alapján átmenetileg Austin püspöke látja el a Tyler egyházmegyéjének irányításával járó adminisztratív feladatokat.

A hivatalából eltávolított püspök Ferenc pápa egyik leghangosabb kritikusává vált az elmúlt időszakban. Joseph Strickland idén annak a véleményének adott hangot a közösségi médiában, hogy az egyházfő "aláássa a hit lényegét", a közelmúltban pedig különösen kritikusan nyilatkozott az egyház jövőjéről szóló pápai tanácskozással kapcsolatban, amelyen a katolikus egyházon belül vitatott kérdések is napirendre kerültek, a többi között az LMBTQ-kisebbséghez tartozók integrálása.

Please allow me to clarify regarding, “Patrick Coffin has challenged the authenticity of the Pope Francis.” If this is accurate I disagree, I believe Pope Francis is the Pope but it is time for me to say that I reject his program of undermining the Deposit of Faith. Follow Jesus.