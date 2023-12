Extra, Háború :: 2023. december 13. 21:52 ::

Az MTI nem tud arabusul - tehát ne beszéljen arabusul!

A „Magyar” Távirati Iroda ma reggel kiadott háborús jelentését - a hírszolgálat ismert elfogultságát tompító módosításokkal - portálunk is átvette. Mint korábban már több ízben is, ezúttal is olvashatunk az MTI hírében olyan arab szavakat, neveket, amelyekkel az izraeli hírportálokra és újságok honlapjaira kitett héber nyelvű hírek magyarra történt átírásával örvendeztették meg a bőgatyásokat. Csakhogy ezúttal is tévesen, helytelenül.



Izraeli légicsapás Gázavárosra (fotó: Wafa)

De kezdjük mindjárt a hír legelejével. Ugyan nem az arab nyelvvel kapcsolatos, de azért nem hagyhatjuk szó nélkül azt, hogy egy magát magyarnak nevező, magyarokat informáló távirati iroda angol rövidítéssel (IDF) jelöli az izraeli hadsereget. Amely nem más, mint az Israel Defence Forces (Izraeli Védelmi Erők) rövidítése. De hát mi közünk van nekünk ehhez? Tovább megyünk: mi köze ehhez az izraeli hadseregnek? Persze az utóbbinak azért van némi köze, de ez már nem nyelvi probléma.

Továbbolvasva a hírt, megint azt látjuk, hogy az MTI bőszen terroristázza a Hamászt. Föltesszük a kérdést: valójában ki itt a terrorista? Vagy föltehetjük úgy is a kérdést: ki a nagyobb terrorista?

1. Az izraeli hadsereg, amely 2023. október 7-től az ENSZ Humanitárius Ügyekért felelős Koordinációs Hivatalának legutóbbi beszámolója szerint a mai napig a válogatás nélküli bombázásokkal meggyilkolt 18 412 Gázai övezetbeli palesztin civilt, köztük 7 729 gyermeket, s megsebesített több mint 50 ezer palesztin civilt? Az izraeli hadsereg bűnlajstromához hozzá kell még venni a több mint 7 780, eltűntként nyilvántartott palesztin civilt is, akik valójában a romok alól eddig ki nem emelt halálos áldozatok.

2. Vagy talán arról van szó, hogy azért terrorista az Iszlám Ellenállási Mozgalom (arab mozaikszava: Hamász) Izz Ed-Dín El-Kasszám nevű katonai szárnya, mert megelégelte a 2,3 millió lakosú, s mindössze 365 km² területű Gázai övezet több mint másfél évtizede tartó totális blokádját és a palesztin állam létrehozásának Washington támogatásával történő elszabotálását? Igen, 2023. október 7-én a Hamász fegyveresei (egyébként máig érthetetlen körülmények között) kitörtek a világ legnépesebb és legnagyobb koncentrációs táborából, majd már izraeli területen izraeli fegyveresekkel tűzharcba keveredtek, miközben több száz ártatlan civilt is megöltek, s mintegy 250 fegyverest, illetve civilt túszként magukkal hurcoltak a Gázai övezetbe.

Továbbolvasva a hírt, megtudjuk, hogy a harcokban elesett „a Goláni kommandós egység” parancsnoka is (Tomer Grünberg alezredesről van szó – H. J.). Erről röviden: az izraeli hadseregben (az anglomániás MTI szerint: IDF) nincs „Goláni kommandós egység”. Az izraeli hadseregben van viszont az Északi parancsnokság alá tartozó Goláni dandár (חטיבת גולני).

Továbbolvasva az MTI rendkívül informatív és elfogulatlan hírét, megtudjuk, hogy „Gáza városnak” van egy „Sedzsajia” negyede. Először is, a Gázai övezet székhelyét, Gázavárost, megkülönböztetésül az övezettől egybeírjuk, amiképpen Mexikóvárost, Panamavárost etc. Gázavárosnak pedig nem „Sedzsajia”, hanem Sedzsáijá negyede (حي الشجاعية) van. A rövid hírben kétszer is előfordul a városnegyed nevének hibás átírása.

Továbbolvasva a hírt, megakad a szemünk „a Dardzs Tupah nevű környék” kifejezésen. Nos, ezúttal nem egyetlen környékről, hanem Gázaváros két, a Daradzs és a Tuffáh nevű városnegyedeiről van szó. (A Daradzs negyedben (حي الدرج) állt egészen az elmúlt napokig a XIV. századi nagy arab utazó és földrajztudós, Ibn Battúta által is dicsérően említett Nagy El-Omári Mecset, a Gázai övezet legnagyobb és legrégebbi mecsete. Az izraeli légierő december elején lebombázta a mecsetet.) A Tuffáh, s nem pedig Topah szintén városnegyed Gázavárosban.



Az Ibn Battúta által is dicsérően említett Nagy El-Omári Mecset Gázaváros Daradzs negyedében 2023. december 8-án (fotó: közösségi média)

Az MTI egyetlen rövid hírben összehordott pontatlansága (a politikai elfogultságáról nem is beszélve) Kocsi Sebestyén Istvánnak (1761-1841), a Debreceni Református Kollégium egykori tanárának, református lelkésznek szállóigévé vált mondása jut eszükbe: aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul!

