Nem érdekli a Geminit az izraeli népirtás – Heti progresszió (CCXX. rész)

Új vasárnap virrad, így egy új Heti progresszió rész is napvilágot lát portálunk hasábjain. A hetiprogresszio@protonmail.com-ra beküldött anyagokat ezúttal is köszönöm, igyekszem ezek közül minél többet beilleszteni a rovatba. Most pedig nincs is más hátra, mint ismét belevetni magunkat egyenesen a közepébe! Induljunk hát!

3. Kezdetnek elmegyünk korzózni egyet kedves olvasónknak köszönhetően, egészen pontosan az Auchan Korzóhoz. Igazi Dubaj-hangulat fogad itt minket és nem a dubajozó európai „hölgyek” miatt, hanem a Dubai Parfümöt népszerűsítő reklámfigura miatt.



Mini-Dubaj az Auchan Korzón (fotó: olvasónktól)

Megnyugtatásul, ez a reklámfigura nem valami Rogán-féle letelepedési kötvénnyel érkezett, akármennyire élethűnek tűnik is.

2. Letelepedési kötvények ide vagy oda, a reklámokra mindig számíthatunk, ha egy kis diverzitást szeretnénk csempészni unalmas életünkbe. A BMW már veteránnak számít a feketékkel való reklámozás rögös területén, természetesen az sem zavarja őket, ha ezt olyan országokban kell megtenni, amelyekben nem élnek nagyobb számban négerek.



Enyhe lokalizációs problémát érzek a levegőben (fotó: BMW Leier Autó Facebook-oldal)

Ez a bizalomgerjesztő, autentikus kép a BMW Leier Autó Facebook-oldalán – tehát egy magyar márkakereskedés oldalán – is megjelent (ráadásul Valentin-nap alkalmából, gondolom én), nyilván „nagyon sokan” tudtak vele azonosulni. Igazi hungarikum.

1. A ChatGPT nyomán sorra jönnek ki a kisebb-nagyobb techcégek saját, ehhez hasonló programjai, melyek természetesen mind a mesterséges intelligencia fejlődésének jegyében születnek. A Google is kidobta a sajátját Gemini néven, de természetesen ez az AI-csevegőprogram is be lett korlátozva, ahogy arra kedves olvasónk is felhívta a figyelmet.

Olvasónk két jelenleg is zajló háborús konfliktusról kérdezte a programot. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban a Gemini egy teljesen korrekt összefoglalót küldött olvasónk számára, ám ami ennél sokkal érdekesebb, hogy az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban egész egyszerűen nem volt hajlandó megszólalni a program. Történt mindez annak ellenére, hogy a kérdező saját elmondása szerint négy alkalommal kísérelte meg, hogy kifaggassa a programot, ám tehette ezt akármilyen csűrcsavaros módon (területi követelések, történelmi háttér, objektív tények, stb.), nem járt sikerrel.



Vigyáz a Gemini, nehogy antiszemitizmussal vádolják (fotó: olvasónktól)

Érdekes, hogy a Gemini nem is az izraeli-palesztin konfliktus kifejezést használja, hanem „Izrael és Gáza között zajlóról” beszél, amit elég nehéz nem félreérteni, hovatovább szerinte „a helyzet gyorsan változik”. Így nyilván „nehéz lépést tartani” a háborúval – gondolhatjuk mi – csak ugye ebben az esetben egy AI-programról beszélünk, amely az emberi sebesség sokszorosával büszkélkedhet.

Persze bőven eltelt már annyi idő, hogy az emberi elme is számos értékítéletet tud levonni a zsidók által elkövetett népirtásból (csak erre Európa látványosan nem hajlandó, a politikai pártok pedig nem állnak ki a palesztinok mellett), csak ez nyilván nem érdeke sem a Gemininek, sem pedig a Google-nak.

Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom kedves olvasóinktól, jövő héten pedig folytatása következik egyik legidősebb rovatunknak, a Heti progressziónak.

