Világűrtagadó néger készül az NFL-be

Tyler Owens, a Texas Tech egyetem védőjátékosa egyértelműen az NFL-be tart, így részt vett az ilyenkor szokásos interjúsorozaton is a draft előtt. Ilyenkor van lehetőségük a csapatoknak felmérni, hogyan tud kommunikálni egy-egy fiatal játékos, mikben hisz, és általánosságban, milyen ember az, akit hamarosan akár a csapatukban láthatnak. És Owensről talán többet is megtudtak most, mint szerettek volna… – írja az NSO.



„Nem hiszek az űrben!” – nyitotta erősen a rendhagyó interjút Tyler Owens, akiből minden valószínűséggel NFL-játékos lesz hamarosan.

„Nagyon vallásos vagyok (ami az amerikai négereknél jellemzően nem a magyar történelmi egyházak kinti megfelelőihez tartozást jelenti – a szerk.), szóval én abban hiszek, hogy egyedül vagyunk. Nem hiszem el, hogy vannak még más bolygók meg ilyenek. Sokáig abban hittem, hogy a heliocentrikus világkép az igaz. Hogy minden a nap körül kering. Aztán elkezdtem hallani a lapos föld dologról. Azt érdekesnek találtam, nagyon jó érveket hoztak fel!” – indokolta meg világnézetét az egyetemi tanuló.

