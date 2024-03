Extra, LMBTQP+ :: 2024. március 24. 22:48 ::

Csókolózó buzik győzik le Chuckyt? - Heti progresszió (CCXXV. rész)

Képet, reklámot és sorozat előzetest nézegetünk a mai Heti progresszióban, amelyeket természetesen ezúttal is kedves olvasóink szemezgettek ki a rovat számára. Továbbra is maximum fordulatszámon pörög a hetiprogresszio@protonmail.com, amiért ezúton is és ismételten nagyon hálás vagyok. Ne is várassuk tovább a Heti progressziót, csapjunk a lovak közé!

3. Az itt látható képet olvasónk a Budai Várban található Német Nagykövetségen készítette, ahol egyfajta imázsként próbálják szemléltetni, kik is számára vonzó ma Németország.

Nem, nem az európaiak számára, ők pedig szemmel láthatóan ezt nem is tagadják, lényeg, hogy „képzett” legyen a munkaerő, habár ezzel kapcsolatban – a fekete úriember esetében legalábbis – vannak kétségeink.



Szomorú propaganda

2. Tavaly nyáron már címadó helyre kvalifikálta magát az Orbit rágó egy reklám kapcsán, most pedig ismételten visszatér a rovatba. Ezúttal „a szikránkat gyújthatjuk lángra” vele, vagyis én nem, meg férfi olvasóink sem, ugyanis a meghívás „öntudatos hölgyeknek” szól, azok közül is leginkább az irodában dolgozó vezetőknek.

Tavaly nyáron is „szikragyújtogatás” volt a program és akkor is nőkkel, valamiért az Orbit nagyon rájuk állította progresszív puskacsövet. Akkor és ott két eltérő rasszból származó hölgyet láthattunk csókolózni, akik mondjuk egyáltalán nem néztek ki leszbikusnak, de mindegy is. Ezúttal a csókolózás elmarad, de azért az irodista feje fölé koronát tartó angyalok (?) is megkapták a maguk diverzitását.

1. Természetesen bőven van rosszabb az előbbi Orbit reklámoknál és ez a trailer meg is mutatja, hogy mi az.

Önmagában a sorozatról most nem sokat tudok mondani, lévén egyetlen részt nem láttam, de az itt felvonultatott részletekből gyanítom, hogy a híres-hírhedt gyilokbaba, Chucky kalandjai meglehetősen progresszív fordulatot vettek.

Arra ködösen emlékszem, amikor beharangozták ezt a sorozatot (talán pont a modern remake után kaptak hozzá kedvet), de, hogy miért kellett két homoszexuális férfi karaktert beleerőltetni egy horrorsorozatba, érthetetlen. Ennél is rosszabb, hogy a lobbi egyre messzebbre merészkedik, ugyanis a Chucky is azon sorozatokat gyarapítja, ahol a két karakter láthatóan csókolózik is egymással. Ez véleményem szerint a legundorítóbb dolog, amit vászonra lehet vinni (a Last of us esetében egy hajszálnyira voltam a tényleges okádástól), és feltételezem, hogy ezzel a véleményemmel nem vagyok egyedül. Egyébiránt ilyen filmekből és sorozatokból egyelőre nincs sok, de ami késik, nem múlik.

Aki diétázni szeretne, ezért szívesen kihányná a vacsoráját, vagy csak szeret a WC előtt hajolgatni, annak írom, hogy az ominózus rövid részlet 1:37-től látható az előzetesben.

Nem mellesleg sajnos tapasztalom, hogy kissé öregszem. A modern horrorok nyilvánvaló mozgalmassága és lendületesebb sodrása ellenére egyre szívesebben nyúlok vissza eredeti klasszikusokhoz, ez pedig fokozottan igaz akkor, ha remakekről, újragondolásokról beszélünk. Persze ez nem jelenti azt, hogy az újragondolások ne lehetnének jók és izgalmasak, de az 1988-as Gyerekjáték szerintem több szempontból is jobb volt a 2019-es változatnál. No de mára ennyi, elvégre ez nem a filmrovat.

Én most is mint mindig köszönöm a figyelmet, egy hét múlva pedig dübörgünk tovább.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info